Армия и оружие

Израиль нанес по Сирии еще один ударLenta.ru вчера в 20:16

Армия обороны Израиля снова нанесла ракетный удар по Сирии. Целью стали иранские подразделения «Аль-Кудс» на территории страны. Об этом сообщается в Twitter израильских вооруженных сил.
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Биньямин Нетаньяху
У нас есть постоянная политика — противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии и нанести урон тем, кто пытается навредить нам.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикИзвестия вчера в 11:08

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Экс-глава Генштаба Израиля признался в поставках оружия сирийским оппозиционерам

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Армия и оружие

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Израиль нанес по Сирии еще один удар

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Обновлено вчера в 21:07
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