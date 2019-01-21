Армия и оружие
Израиль нанес по Сирии еще один ударLenta.ru вчера в 20:16
Армия обороны Израиля снова нанесла ракетный удар по Сирии. Целью стали иранские подразделения «Аль-Кудс» на территории страны. Об этом сообщается в Twitter израильских вооруженных сил.
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Экс-глава Генштаба Израиля признался в поставках оружия сирийским оппозиционерам
Abkhazian Network News Agencyвчера в 15:56
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