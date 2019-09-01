Армия и оружие
ТАССИзраиль нанес ответный удар по территории Ливана
Выпущенные ракеты смогли поразить "некоторые цели", указывается в сообщении. Израильские военные открыли ответный огонь по приграничным целям на юге Ливана. Ранее израильская армия сообщила об одной противотанковой ракете, выпущенной с ливанской территории по приграничным районам на севере страны.
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