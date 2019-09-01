Армия и оружие
РИА НовостиИзраиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана
Израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике, сообщила армейская пресс-служба. Военные говорят о "нескольких попаданиях" в результате ливанского обстрела.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Единоборства
Поветкин победил Фьюри по очкам
Пятый канал вчера в 18:01
Хоккей
«Авангард» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок открытия КХЛ
Газета.Ru 10:57
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Футбол
Стал известен состав «Спартака» на матч с «Зенитом» в РПЛ
Московский «Спартак» объявил состав на матч с санкт-петербургским «Зенитом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:00
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Футбол
Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:2
Первый Тульский 09:46
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре
РИА Новости 10:56
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Футбол
Антонин Паненка: «Спартак» не зря заплатил серьезные деньги за Крала
Клуб отпускает его не потому, что Крал ему не нужен, просто поступило очень выгодное предложение, руководство подумало, что с кадрами перед Лигой чемпионов у них все в полном порядке, поэтому проблем с переходом не возникло.
Bobsoccer 07:41
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Политика
Зеленский рассказал о подготовке встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести первые личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным на встрече «нормандской четверки» по Донбассу.
Росбалт вчера в 16:26
Происшествия
Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области
Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.
Интерфакс 07:56
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Общество
Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 08:28
Футбол
«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ
Коммерсантъ 09:10
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
По словам специалистов, в Москве разработчики на языке программирования C# могут претендовать на зарплаты до 250 тыс. руб. в месяц.
РБК 06:25
Футбол
Эвертон — Вулверхэмптон 3:2
«Эвертон» в матче 4-го тура чемпионата Англии обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Ричарлисона.
Спорт-Экспресс 10:54
Шоу-бизнес
Снова шокировала. Ирина Шейк вышла на прогулку в парке без юбки
Свой дерзкий образ Шейк прокомментировала так: мол это такой стиль для уикенда.
ГТРК Южный Урал вчера в 08:17
Общество
Президентское кадетское училище открыли в Кемерово
Церемония открытия нового президентского кадетского училища прошла в Кемерово. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.
Известия 03:58
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Происшествия
CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице
Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.
ТАСС 10:48
Политика
Зеленский рассказал о главном достижении на посту президента Украины
Сам разговор с российским президентом Зеленский назвал самым сложным моментом за время пребывания в должности.
РИА Новости 07:50