Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрелИзвестия 12:25

Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Гаджеты У Apple появится собственный игровой сервис Apple Arcade Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade.

Происшествия Жительница Соликамска заперла 90‐летнюю мать в захламленной квартире Жительница города Соликамска в Пермском крае замуровала свою 90-летнюю мать в квартире, доверху набитой мусором.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Происшествия В Петербурге утонул ребенок, провалившись под лед на Неве Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, один ребенок провалился и погиб, второго удалось спасти.

Политика Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера Президент США Дональд Трамп заявил, что выводы Минюста США по итогам "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера полностью оправдывают его.

Происшествия В Польше арестовали для экстрадиции совладельца «Зимней вишни» Скрывшийся от следствия экс-гендиректор основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" и совладелец комплекса Вячеслав Вишневский временно арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эва Бялик.

Шоу-бизнес Андрея Малахова обвинила в избиении участница «Дома-2» Одна из участниц телешоу Нонна Щукина выступила с громким заявлением о том, что Андрей Малахов избил ее после съемок своей очередной программы.

Экономика Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".

Общество Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».

Культура Названы лауреаты Президентской премии для молодых деятелей культуры Премии вручит молодым творцам, а также авторам произведений для детей и юношества 2018 года, лично Владимир Путин.

Политика Киселев: Путин призывает выдавливать из себя Сталина Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что президент России Владимир Путин призвал прокуроров «выдавливать из себя Сталина».

Политика Бывший глава «Росгеологии» рассказал о причинах отставки Бывший генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов заявил, что ситуация с его заместителем Русланом Горрингом могла повлиять на отставку.

Авто Geely представила серийный кроссовер Xingyue на платформе Volvo Китайская компания официально презентовала новый купеобразный кроссовер Xingyue (FY11), построенный на платформе Volvo XC40.

Политика Тимошенко опередила Порошенко в предвыборном рейтинге На третьей позиции находится действующий президент страны Пётр Порошенко — его поддерживают 16,4%, свидетельствуют данные, размещённые на сайте Центра Разумкова.

Общество Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.

Политика В Казахстане могут переименовать еще три города В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.

Армия и оружие NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.

Культура YouTube откажется от web‐сериалов Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Происшествия Похититель картины Куинджи раскаялся в содеянном Ранее сообщалось, что Чуприкова отправили на психиатрическую экспертизу.

Политика Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Авто Lamborghini задумалась о возрождении своей самой утилитарной модели Руководство компании Lamborghini задумалось о расширении линейки внедорожников и выпуске преемника легендарного LM002.