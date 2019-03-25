Армия и оружие
Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрелИзвестия 12:25
Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.
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Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Гаджеты
У Apple появится собственный игровой сервис Apple Arcade
Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Жительница Соликамска заперла 90‐летнюю мать в захламленной квартире
Жительница города Соликамска в Пермском крае замуровала свою 90-летнюю мать в квартире, доверху набитой мусором.
Обновлено в 12:04
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Петербурге утонул ребенок, провалившись под лед на Неве
Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, один ребенок провалился и погиб, второго удалось спасти.
Обновлено в 11:13
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что выводы Минюста США по итогам "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера полностью оправдывают его.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Польше арестовали для экстрадиции совладельца «Зимней вишни»
Скрывшийся от следствия экс-гендиректор основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" и совладелец комплекса Вячеслав Вишневский временно арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эва Бялик.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Андрея Малахова обвинила в избиении участница «Дома-2»
Одна из участниц телешоу Нонна Щукина выступила с громким заявлением о том, что Андрей Малахов избил ее после съемок своей очередной программы.
Обновлено в 05:38
Экономика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Культура
Названы лауреаты Президентской премии для молодых деятелей культуры
Премии вручит молодым творцам, а также авторам произведений для детей и юношества 2018 года, лично Владимир Путин.
Обновлено в 09:26
Политика
Киселев: Путин призывает выдавливать из себя Сталина
Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что президент России Владимир Путин призвал прокуроров «выдавливать из себя Сталина».
Обновлено в 05:44
Политика
Бывший глава «Росгеологии» рассказал о причинах отставки
Бывший генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов заявил, что ситуация с его заместителем Русланом Горрингом могла повлиять на отставку.
Обновлено в 11:11
Авто
Geely представила серийный кроссовер Xingyue на платформе Volvo
Китайская компания официально презентовала новый купеобразный кроссовер Xingyue (FY11), построенный на платформе Volvo XC40.
Обновлено в 10:07
Политика
Тимошенко опередила Порошенко в предвыборном рейтинге
На третьей позиции находится действующий президент страны Пётр Порошенко — его поддерживают 16,4%, свидетельствуют данные, размещённые на сайте Центра Разумкова.
Обновлено в 10:34
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Футбол
Подольски провел поединок с легендарным сумоистом
Обновлено в 13:07
Политика
В Казахстане могут переименовать еще три города
В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Культура
YouTube откажется от web‐сериалов
Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:51
Космос
В Млечном Пути нашли гигантскую космическую «пушку»
Обновлено в 00:25
Происшествия
Похититель картины Куинджи раскаялся в содеянном
Ранее сообщалось, что Чуприкова отправили на психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 11:48
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:15
Авто
Lamborghini задумалась о возрождении своей самой утилитарной модели
Руководство компании Lamborghini задумалось о расширении линейки внедорожников и выпуске преемника легендарного LM002.
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45