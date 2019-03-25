Армия и оружие

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрелИзвестия 12:25

Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.
Читать в источнике
с чего всё началось
Как отмечает
 Jerusalem Post, один из ударов был нанесен по объекту ХАМАС в районе города Газа, второй — по тренировочному лагерю на севере сектора Газа.
РБК11:57

Подробнее о событии

Атака на спецслужбу ХАМАС: Израиль поразил ракетой второе здание в Газе

Вести.Ru15:16

Израиль заявил об уничтожении штаб-квартиры разведки ХАМАС в секторе Газа

Интерфакс13:50

Sky: палестинские группировки в Газе подвергли ракетным ударам территорию Израиля

ТАСС15:58

Израиль начал наносить ответные удары в секторе Газа

Коммерсантъ12:49

Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа

Lenta.ru12:15

Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

РБК11:57

Израиль начал наносить удары по сектору Газа

РИА Новости11:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Хоккей

Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом

Обновлено в 15:41
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие

В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Гаджеты

Apple представила стриминговый сервис и кредитную карту

Кроме того, Apple представила еще два сервиса – подписки на новости и журналы Apple News+, а также подписки на игры – Apple Arcade.
Обновлено в 14:17
Футбол

«Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом

"Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.
Обновлено в 15:46
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Экономика

Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России

В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 14:34
Общество

Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати

Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Политика

Hill: Байден и Сандерс лидируют по итогам опроса демократов в Айове

Бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует по итогам опроса представителей демократической партии в штате Айова.
Обновлено в 15:49
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Обновлено в 05:40
Происшествия

СК Петербурга начал проверку обстоятельств гибели ребенка на Неве

Обновлено в 14:28
Политика

МВД: пенсионные изменения не затронут полицейских

В МВД заявили, что повышение пенсионного возраста для полицейских «не разрабатывалось и не планируется».
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Александр Буйнов сильно заболел в свой день рождения

Обновлено в 02:16
Авто

В России появилась новая Mazda CX-9

Японская автомобильная компания Mazda представила на российский рынок обновленную модель автомобиля Mazda CX-9.
Обновлено 23 марта в 22:58
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Обновлено в 07:31
Происшествия

Жительница Соликамска заперла 90‐летнюю мать в захламленной квартире

Жительница города Соликамска в Пермском крае замуровала свою 90-летнюю мать в квартире, доверху набитой мусором.
Обновлено в 12:04
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено в 09:57
Музыка

В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта

Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Футбол

Маринато Гилерме: «Мы играли на максимальных возможностях и победили»

Понимали, что должны добывать три очка и что легко не будет. Мы играли на максимальных возможностях и победили, — сказал Гилерме.
Обновлено в 13:10
Технологии

Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая

"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Технологии

В России появится специальный сотовый оператор для военных

Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Авто

В России Infiniti начал онлайн-продажи своих автомобилей

Компания Infiniti запустила в нашей стране сервис онлайн-продаж автомобилей через сайты официальных дилеров.
Обновлено в 06:09
Политика

Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Экономика

Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко

Обновлено в 02:00
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Общество

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Общество

Кенийский учитель выиграл $1 млн, став лучшим учителем в мире

Обновлено в 13:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное