Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрелИзвестия 12:25

с чего всё началось

Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

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