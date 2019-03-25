Израиль стягивает войска к сектору Газа после обстрелаРИА Новости вчера в 05:01

Эдри добавил, что в Тель-Авиве готовы ко всем сценариям, а также отметил серьезность ситуации. Сейчас Израиль стягивает войска к Газе и проводит частичную мобилизацию резервистов.

Израиль стягивает войска к сектору Газа после обстрела

Энергетика Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Энергетика Бразилия проведет торги по нефтегазовым блокам на шельфе Национальное агентство нефти Бразилии (ANP) 10 октября 2019 года проведет очередные торги по нефтегазовым блокам на шельфе страны.

Политика Минпромторг рассчитывает получить сертификаты на МС-21 в 2020 году Минпромторг рассчитывает получить российский и европейский сертификаты на самолет МС-21 в 2020 году.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Авто Skoda Kodiaq обещают превратить в пикап В этом году дипломной работой студентов школы Skoda в чешском городе Млада-Болеслав станет пикап, построенный на базе кроссовера Skoda Kodiaq.

Политика Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.

Космос Уфологи: в Антарктиде обнаружен инопланетный комплекс Якобы иноземные «войска» уже построили на территории Антарктиды готовый военный комплекс.

Игры У Apple появился собственный игровой сервис Apple Arcade Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade.

Здоровье Перезимовали: как поднять иммунитет весной По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Транспорт Росавиация разрешила возобновить международные полеты «Якутии» Росавиация сняла запрет на международные рейсы авиакомпании «Якутия», сообщил глава Республики Саха Айсен Николаев.

Экономика C 1 апреля повышаются социальные пенсии "Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.

Политика Пентагон даст Трампу $1 млрд на стену с Мексикой Исполняющий обязанность министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использовать $1 млрд для возведения участка стены протяженностью в 57 миль (91 км) на южной границе США.

Политика В Казахстане захотели продолжить переименование городов На заседании Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан — 2050» политик выступил в поддержку переименования столицы и высказал мнение о том, что этот шаг должен дать старт и другим переименованиям.

Транспорт Строители требуют еще $700 млн на ЦКАД Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поручал Минтрансу и "Автодору" устранить узкие места на ЦКАД.

Общество Состояние косаток в «китовой тюрьме» в Приморье продолжает ухудшаться Международные ученые: Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться Более 30 ученых из разных стран мира, имеющих огромный практический опыт изучения и реабилитации косаток и белух, предложили России свою помощь в возвращении узников китовой тюрьмы на свободу.

Хоккей Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.

Авто Geely представила серийный кроссовер Geely FY11 на платформе Volvo Компания Geely официально представила серийную версию нового кроссовера Geely FY11 (Geely Xingyue).

Экономика Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.