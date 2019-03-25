Армия и оружие
Израиль стягивает войска к сектору Газа после обстрелаРИА Новости вчера в 05:01
Эдри добавил, что в Тель-Авиве готовы ко всем сценариям, а также отметил серьезность ситуации. Сейчас Израиль стягивает войска к Газе и проводит частичную мобилизацию резервистов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Израиль направил дополнительные подразделения военных к сектору Газа после обстрела
Коммерсантъвчера в 10:28
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Мексика призвала Испанию извиниться за убийства индейцев
Обновлено вчера в 19:01
Энергетика
Бразилия проведет торги по нефтегазовым блокам на шельфе
Национальное агентство нефти Бразилии (ANP) 10 октября 2019 года проведет очередные торги по нефтегазовым блокам на шельфе страны.
Обновлено в 01:01
Политика
Минпромторг рассчитывает получить сертификаты на МС-21 в 2020 году
Минпромторг рассчитывает получить российский и европейский сертификаты на самолет МС-21 в 2020 году.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Помпео считает поведение России в отношении Венесуэлы неконструктивным
Обновлено вчера в 11:56
Авто
Skoda Kodiaq обещают превратить в пикап
В этом году дипломной работой студентов школы Skoda в чешском городе Млада-Болеслав станет пикап, построенный на базе кроссовера Skoda Kodiaq.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Футбол
Португалия — Сербия 1:1
Обновлено вчера в 16:55
Космос
Уфологи: в Антарктиде обнаружен инопланетный комплекс
Якобы иноземные «войска» уже построили на территории Антарктиды готовый военный комплекс.
Обновлено вчера в 00:33
Игры
У Apple появился собственный игровой сервис Apple Arcade
Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено вчера в 09:04
Здоровье
Перезимовали: как поднять иммунитет весной
По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Обновлено вчера в 06:39
Транспорт
Росавиация разрешила возобновить международные полеты «Якутии»
Росавиация сняла запрет на международные рейсы авиакомпании «Якутия», сообщил глава Республики Саха Айсен Николаев.
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
C 1 апреля повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено 24 марта в 17:50
Политика
Пентагон даст Трампу $1 млрд на стену с Мексикой
Исполняющий обязанность министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использовать $1 млрд для возведения участка стены протяженностью в 57 миль (91 км) на южной границе США.
Обновлено в 00:48
Политика
В Казахстане захотели продолжить переименование городов
На заседании Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан — 2050» политик выступил в поддержку переименования столицы и высказал мнение о том, что этот шаг должен дать старт и другим переименованиям.
Обновлено вчера в 10:30
Транспорт
Строители требуют еще $700 млн на ЦКАД
Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поручал Минтрансу и "Автодору" устранить узкие места на ЦКАД.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Состояние косаток в «китовой тюрьме» в Приморье продолжает ухудшаться
Международные ученые: Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться Более 30 ученых из разных стран мира, имеющих огромный практический опыт изучения и реабилитации косаток и белух, предложили России свою помощь в возвращении узников китовой тюрьмы на свободу.
Обновлено вчера в 22:28
Футбол
Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»
Обновлено вчера в 10:58
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Авто
Geely представила серийный кроссовер Geely FY11 на платформе Volvo
Компания Geely официально представила серийную версию нового кроссовера Geely FY11 (Geely Xingyue).
Обновлено вчера в 10:20
Экономика
Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз
Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
Обновлено вчера в 23:01