Армия и оружие
Израиль начал наносить удары по сектору ГазаРИА Новости 11:47
Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщила ее пресс-служба. Целью бомбардировок военные называют "террористические цели" движения ХАМАС по всему сектору Газа.
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Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Политика
Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой
Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.
Обновлено в 06:49
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»
После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место.
Обновлено в 07:36
Политика
Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова
Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Хоккей
Нападающий «Виннипега» Коннор признан первой звездой недели в НХЛ
Американский нападающий "Виннипега" Кайл Коннор признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 12:32
Политика
Бывший глава «Росгеологии» рассказал о причинах отставки
Бывший генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов заявил, что ситуация с его заместителем Русланом Горрингом могла повлиять на отставку.
Обновлено в 11:11
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Хоккей
Кемпны пропустит остаток регулярного чемпионата и старт плей-офф
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Михал Кемпны, скорее всего, выбыл до конца регулярного чемпионата, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Изабель Хуршудян со ссылкой на главного тренера Тодда Рирдена.
Обновлено в 11:56
Политика
Дмитрий Гудков узнал об угрозе тюрьмы и испугался
В своем Facebook оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал, что ему может грозить тюрьма — для этого лишь надо, чтобы в ближайшее время у него было еще одно административное задержание.
Обновлено в 11:08
Футбол
«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро
По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
Обновлено в 08:50
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 11:02
Экономика
Суд отклонил иск «Траста» к «дочке» «Рост банка» на 205 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции», передает агентство «Прайм» из зала суда.
Обновлено в 11:49
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Финансы
Что определит судьбу рубля этой весной
Если случится резкое падение фондового рынка США, капиталы побегут из всех рисковых активов, в том числе из валют развивающихся стран, и рубль не станет исключением.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Польше арестовали для экстрадиции совладельца «Зимней вишни»
Скрывшийся от следствия экс-гендиректор основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" и совладелец комплекса Вячеслав Вишневский временно арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эва Бялик.
Обновлено в 10:58
Недвижимость
Названы регионы с самой доступной ипотекой в России
Стало известно, в каких российских регионах ипотечное жилье всех доступней. Соответствующую информацию приводит РИА Рейтинг.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Происшествия
СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии
В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 11:12
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Дагестане
Как сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2018 года в Дагестане было зафиксировано 473 ДТП. В них погибли 152 человека, в том числе 30 детей.
Обновлено в 10:27
Авто
Lamborghini выпустит «духовного наследника» LM002
Итальянский автопроизводитель Lamborghini вынашивает планы о выпуске «духовного наследника» легендарной модели LM002.
Обновлено в 05:29
Экономика
Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд руб
Банк «Открытие» даст Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на сумму 21 млрд руб. на десятилетний срок.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы
Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:43
Общество
Владелица сети кафе «АндерСон» подаст в суд на Роспотребнадзор
Сеть кафе «АндерСон» инициировала собственные санитарные проверки, на основании которых и планирует оспорить заявления Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:55