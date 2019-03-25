Израиль начал обстрел сектора ГазаРоссийская газета 12:26

с чего всё началось

Израильские войска начали операцию против сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом и пострадали семь человек, в том числе два ребенка. Об этом проинформировали в пресс-службе вооруженных сил.

Общество Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.

Авто Кроссовер Skoda Kodiaq превратится в пикап Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.

Армия и оружие Боевики обстреляли окраины сирийского Алеппо Боевики открыли огонь по юго-западной окраине Алеппо в САР, сообщило сирийское государственное телевидение со ссылкой на собственного корреспондента.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Культура Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Общество Мощное потепление придет в Москву с 28 марта Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.

Экономика Минфин предложил повысить цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино и шампанское с 164 до 207 руб. за бутылку 0,75 л. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.

Происшествия В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.

Политика Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

Армия и оружие У военных в России появится собственный мобильный оператор Компания Воентелеком собирается обеспечить связью на базе сетей Tele2 жителей военных городков по всей стране, но скоро может начать предоставлять ее и для всех остальных военнослужащих.

Политика Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.

Армия и оружие Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.

Общество Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".

Футбол Названа дата рассмотрения апелляции «Челси» по запрету на трансферы Стало известно, когда рассмотрят протест лондонского "Челси" против годового запрета трансферов со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает "Советский спорт".

Происшествия Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.

Хоккей «Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева отправилась в путешествие со своим сыном Последние недели Воля погружен в работу. Накануне он отработал съемочный день на шоу Comedy Club, а затем отправился в гастрольный тур.

Политика Министр Великобритании: Мэй не должна уходить в отставку из-за Brexit Министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд заявила, что премьер-министр Тереза Мэй не должна уходить в отставку из-за разногласий по Brexit, сообщает 25 марта Reuters.

Футбол Сборная Уругвая выиграла товарищеский турнир в Китае, разгромив тайцев Футболисты сборной Уругвая выиграли товарищеский турнир в Китае, разгромив в финале соревнований команду Таиланда.

Наука Евросоюз переводит из Великобритании объекты спутниковой системы навигации Galileo Евросоюз переводит станции спутниковой системы навигации Galileo из Великобритании на территорию сообщества в связи с предстоящим выходом королевства из состава ЕС.

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.