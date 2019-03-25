Армия и оружие
Израиль начал обстрел сектора ГазаРоссийская газета 12:26
Израильские войска начали операцию против сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом и пострадали семь человек, в том числе два ребенка. Об этом проинформировали в пресс-службе вооруженных сил.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Происшествия
В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека
Обновлено в 16:54
Общество
Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 09:13
Авто
Кроссовер Skoda Kodiaq превратится в пикап
Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Боевики обстреляли окраины сирийского Алеппо
Боевики открыли огонь по юго-западной окраине Алеппо в САР, сообщило сирийское государственное телевидение со ссылкой на собственного корреспондента.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Экономика
Минфин предложил повысить цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино и шампанское с 164 до 207 руб. за бутылку 0,75 л. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 17:06
Космос
Астрономы разглядели в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку»
Астрономы нашли в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку».
Обновлено в 15:44
Происшествия
В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок
Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.
Обновлено в 12:51
Политика
Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
У военных в России появится собственный мобильный оператор
Компания Воентелеком собирается обеспечить связью на базе сетей Tele2 жителей военных городков по всей стране, но скоро может начать предоставлять ее и для всех остальных военнослужащих.
Обновлено в 01:38
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 12:29
Политика
Эрдоган предложил превратить собор Святой Софии в мечеть
Обновлено в 10:00
Общество
Ведущая «60 минут» на «России 1» возглавила «рейтинг травли»
Был рассчитан коэффициент негатива. В итоге первое место заняла ведущая программы "60 минут" на канале "Россия 1" Ольга Скабеева.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Наталья Медведева выбрала семью и покинула шоу «Последний герой»
Шоу "Последний герой" только стартовал, а эмоции уже зашкаливают.
Обновлено в 14:03
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Футбол
Названа дата рассмотрения апелляции «Челси» по запрету на трансферы
Стало известно, когда рассмотрят протест лондонского "Челси" против годового запрета трансферов со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:00
Происшествия
Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отправилась в путешествие со своим сыном
Последние недели Воля погружен в работу. Накануне он отработал съемочный день на шоу Comedy Club, а затем отправился в гастрольный тур.
Обновлено в 14:03
Политика
Министр Великобритании: Мэй не должна уходить в отставку из-за Brexit
Министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд заявила, что премьер-министр Тереза Мэй не должна уходить в отставку из-за разногласий по Brexit, сообщает 25 марта Reuters.
Обновлено в 06:30
Футбол
Сборная Уругвая выиграла товарищеский турнир в Китае, разгромив тайцев
Футболисты сборной Уругвая выиграли товарищеский турнир в Китае, разгромив в финале соревнований команду Таиланда.
Обновлено в 09:49
Наука
Евросоюз переводит из Великобритании объекты спутниковой системы навигации Galileo
Евросоюз переводит станции спутниковой системы навигации Galileo из Великобритании на территорию сообщества в связи с предстоящим выходом королевства из состава ЕС.
Обновлено в 16:00
Гаджеты
Apple представила стриминговый сервис и кредитную карту
Apple представила стриминговый сервис Apple TV+.
Обновлено в 14:17
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Политика
Депутат Рады рассказал, как решить экономические проблемы Украины
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что экспорт товаров в Россию решит экономические проблемы на Украине.
Обновлено в 16:16