Армия и оружие

Израиль впервые применил ракету Rampage в СирииФАН вчера в 21:01

Истребитель ВВС Израиля F-16 Fighting Falcon мог впервые задействовать аэробаллистическую ракету Rampage в ходе авиаудара по Сирии в минувшую субботу. Об этом в Twitter написал военный аналитик Бабак Тагвей. Израильская авиация 13 апреля атаковала объекты в сирийской провинции Хама.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Израиль мог впервые применить сверхзвуковые ракеты Rampage

Газета.Ru12:01

СМИ: авиация Израиля задействовала в Сирии убийцу «Панцирей»

Московский Комсомолецвчера в 17:45

«Ее может ждать должность сумасшедшего воеводы»: Баранец предположил, ради чего из украинской тюрьмы выпустили Савченко

Царьград12:34

Для удара по Сирии Израиль использовал новые сверхзвуковые ракеты Rampage

REGNUM10:19

Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии

ФАНвчера в 21:01

Израиль мог впервые использовать новейшую ракету Rampage в Сирии

Известия08:12

Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»

Lenta.ruвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Кино

Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов

Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено вчера в 11:08
Гаджеты

Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу

Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Свидетель сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из 90-х

Обновлено в 10:05
Футбол

СМИ: «Ювентус» и «Ливерпуль» попытаются подписать Брандта

Сообщается, что в летнее трансферное окно за 22-летнего игрока намерены побороться «Ювентус» и «Ливерпуль».
Обновлено в 09:58
Спорт

«ПСЖ» намерен поддержать реконструкцию Нотр-Дам де Пари

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил, что клуб намерен поддержать реконструкцию собора Нотр-Дам де Пари в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 10:37
Общество

Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 10:42
Политика

Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Авто

АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada

АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Политика

Россия высылает польского вице-консула в Иркутске

Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено в 09:40
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Космос

Метеорные потоки выбивают из Луны до 200 тонн воды в год

Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес

«Как из помойки»: возмущенная Пугачева обрушилась на Леру Кудрявцеву

Особенно певицу взбесило шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на канале НТВ, в котором музыкант Сергей Челобанов рассказал о романе с ней.
Обновлено в 06:58
Политика

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Авто

Почему ездить по России – это экстрим: 7 главных проблем

Предотвратить заклинивание может и качественное современное моторное масло.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Транспорт

В Москве ограничат движение в связи с пасхальными мероприятиями

Обновлено в 11:24
Хоккей

ФНС зарегистрировала АНО «ХК „Динамо-Москва“»

В настоящее время юридическим лицом московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" является ООО "ХК Динамо-Москва", учредителем которого выступает Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо".
Обновлено в 11:03
Политика

Минпромторг планирует ввести в серию четыре новых модели самолетов

"Для ее (транспортной инфраструктуры - ред.) функционирования и обеспечения связанности территорий в ближайшие пять лет мы выведем в серию четыре новых модели самолетов в линейке региональных и среднемагистральных перевозок", - сказал Мантуров.
Обновлено в 06:13
Общество

Раскрыта новая схема мошенничества с банковскими картами

Российские мошенники освоили новую схему обмана граждан, при которой у них выманиваются данные банковских карт.
Обновлено вчера в 02:22
Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Футбол

Алли вернулся к тренировкам в общей группе «Тоттенхэма»

Обновлено в 11:57
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20
Общество

НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина

Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное