Армия и оружие

Израиль мог впервые применить сверхзвуковые ракеты RampageГазета.Ru 06:53

Сверхзвуковая ракета класса "воздух-поверхность" Rampage была создана компаниями Израиля и показана в июне 2018 года. Ранее стало известно о пострадавших при ударах Израиля по Сирии.
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Израиль мог впервые применить сверхзвуковые ракеты Rampage

Газета.Ru06:53

Обломки ракеты Rampage откроют России новые технологии Израиля – СМИ

Царьград06:25

Israel Hayom (Израиль): Россия смирилась с действиями Израиля в Сирии (Israel Hayom)

ИноСМИвчера в 09:23

СМИ: авиация Израиля задействовала в Сирии убийцу «Панцирей»

Московский Комсомолецвчера в 17:45

Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»

Lenta.ruвчера в 17:15

Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии

ФАНвчера в 21:01

СМИ: для удара по Сирии ВВС Израиля применили сверхзвуковые ракеты Rampage

REGNUMвчера в 10:56
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Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда

Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

«Мы уже семья»: Виктория Лопырева не хочет свадьбы с Булатовым

Модель Виктория Лопырева недавно стала мамой, а отцом ее сына является бизнесмен Игорь Булатов.
Обновлено в 06:57
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Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Космос

Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео

Перебои в работе Intelsat 29e впервые были замечены 7 апреля, когда стало известно о повреждении двигательной установки спутника, спровоцировавшей утечку топлива.
Обновлено в 05:53
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу

Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.
Обновлено в 07:12
Политика

«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург

Обновлено в 03:48
Общество

Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО

Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Прокуратура Парижа не считает пожар в Нотр-Даме умышленным

Обновлено в 06:44
Экономика

Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды

Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов

Десять судов Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Обновлено в 07:57
Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Общество

Продажи романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» возросли после пожара

Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Собчак обвинила социалистов в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа

Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.
Обновлено в 06:58
Политика

ГП Украины обвинила Порошенко в торможении дела «майдана»

В украинской Генпрокуратуре заявили, что президент Петр Порошенко несет личную ответственность за то, что пять лет спустя уголовные дела по событиям "майдана" 2014 года так и не расследованы до конца и не доведены до судебных вердиктов.
Обновлено в 06:43
Общество

Польша получила из Швеции документы по делу семьи Лисовых из России

Обновлено вчера в 04:06
Религия

В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 19:25
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

В Орске перевернулась маршрутная «Газель» с пассажирами

Утром 16 апреля в Орске произошло ДТП с участием пассажирской «Газели». В момент аварии в маршрутке находились более 10 человек.
Обновлено в 00:40
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

Обновлено в 01:19
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Спорт

Бобслеистка подала в суд на накормившую ее допингом госструктуру

Обновлено в 06:01
Экономика

Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет

Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам за шпионаж

Норвежец Фруде Берг был признан виновным в шпионаже против России. Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 06:02
Футбол

«Ростов»: «Из-за мошенничества перекупщиков 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком»

В воскресенье ростовский клуб обыграл «Спартак» (2:1) в матче 23-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:10
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