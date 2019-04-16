Армия и оружие
Израиль мог впервые применить сверхзвуковые ракеты RampageГазета.Ru 06:53
Сверхзвуковая ракета класса "воздух-поверхность" Rampage была создана компаниями Израиля и показана в июне 2018 года. Ранее стало известно о пострадавших при ударах Израиля по Сирии.
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Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
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Перебои в работе Intelsat 29e впервые были замечены 7 апреля, когда стало известно о повреждении двигательной установки спутника, спровоцировавшей утечку топлива.
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Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
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Собчак обвинила социалистов в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
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Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа
Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.
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Политика
ГП Украины обвинила Порошенко в торможении дела «майдана»
В украинской Генпрокуратуре заявили, что президент Петр Порошенко несет личную ответственность за то, что пять лет спустя уголовные дела по событиям "майдана" 2014 года так и не расследованы до конца и не доведены до судебных вердиктов.
Обновлено в 06:43
Общество
Польша получила из Швеции документы по делу семьи Лисовых из России
Обновлено вчера в 04:06
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В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери
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Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
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По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
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Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
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Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
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Обновлено в 05:49
Экономика
Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет
Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.
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Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам за шпионаж
Норвежец Фруде Берг был признан виновным в шпионаже против России. Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
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«Ростов»: «Из-за мошенничества перекупщиков 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком»
В воскресенье ростовский клуб обыграл «Спартак» (2:1) в матче 23-го тура премьер-лиги.
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