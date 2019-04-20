Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИГазета.Ru 07:37

Израиль впервые применил новейшие ракет Rampage во время атаки на объекты Ирана в Сирии, пишут немецкие СМИ. Новое оружие Тель-Авива якобы "в состоянии перехитрить российские С-300", уверяют зарубежные аналитики. Российские эксперты считают, что свойства ракет Rampage переоценены.

Общество Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами «Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.

Здоровье Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.

Общество В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.

Музыка Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».

Политика Кузнецова рассказала о работе по возвращению детей из Ирака Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала журналистам, что ведётся ежедневно планомерная работа по возвращению в страну детей российских женщин, которые находятся в иракских тюрьма по обвинению в причастности к ИГ (запрещена в РФ).

Политика Лукашенко высказался по ситуации с послом России Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия «сама разберется» в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.

Транспорт В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Политика Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Шоу-бизнес Адель рассталась с мужем после двух лет брака Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.

Политика В Австрии оценили потери от антироссийских санкций Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.

Экономика С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.

Происшествия Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.

Шоу-бизнес Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.

Политика Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на Зеленского Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко.

Политика Россия ответила Украине запретом экспорта нефти Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.