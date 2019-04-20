Армия и оружие
Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИГазета.Ru 07:37
Израиль впервые применил новейшие ракет Rampage во время атаки на объекты Ирана в Сирии, пишут немецкие СМИ. Новое оружие Тель-Авива якобы "в состоянии перехитрить российские С-300", уверяют зарубежные аналитики. Российские эксперты считают, что свойства ракет Rampage переоценены.
Читать в источнике
Оценить208
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Обновлено в 04:40
Общество
Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами
«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Москве полицейские устроили массовую драку
Обновлено в 06:50
Здоровье
Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника
Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова
Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Хоккей
ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина
Обновлено вчера в 15:56
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Футбол
«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Обновлено в 09:01
Политика
Кузнецова рассказала о работе по возвращению детей из Ирака
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала журналистам, что ведётся ежедневно планомерная работа по возвращению в страну детей российских женщин, которые находятся в иракских тюрьма по обвинению в причастности к ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 08:31
Футбол
Кононов: единство и вера — это то, что «Спартаку» сейчас нужно
Недаром клуб называют народной командой. Единство и вера — это то, что нам сейчас нужно.
Обновлено в 09:10
Политика
Лукашенко высказался по ситуации с послом России
Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия «сама разберется» в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.
Обновлено в 08:15
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Адель рассталась с мужем после двух лет брака
Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
Политика
В Австрии оценили потери от антироссийских санкций
Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42
Политика
Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на Зеленского
Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
Обновлено в 06:00
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Футбол
«Локомотив» показал ролик с «вечно молодым» Сёминым перед дерби с ЦСКА
YouTube-канал «Локомотива» анонсировал дерби с ЦСКА в 24-м туре Российской Премьер-Лиги видеороликом с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Обновлено в 08:47
Политика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено вчера в 09:37