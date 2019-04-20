Армия и оружие

Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИГазета.Ru 07:37

Израиль впервые применил новейшие ракет Rampage во время атаки на объекты Ирана в Сирии, пишут немецкие СМИ. Новое оружие Тель-Авива якобы "в состоянии перехитрить российские С-300", уверяют зарубежные аналитики. Российские эксперты считают, что свойства ракет Rampage переоценены.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Израиль нашел, что противопоставить российским С-300 в Сирии

URA.Ru06:32

Израиль нашёл способ обмануть российские и сирийские С-300

Avia.pro08:15

СМИ: Израиль разработал ракеты для противостояния С‐300

Телеканал 360°04:31

Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ

Газета.Ru07:37

Аналитик сообщил об успешном применении новой израильской ракеты в Сирии

РБК03:45

Израиль противопоставил новую ракету Rampage российским С-300

Политическая Экспертиза01:32

Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

Обновлено в 04:40
Общество

Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами

«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

Обновлено в 06:50
Здоровье

Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника

Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова

Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Хоккей

ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина

Обновлено вчера в 15:56
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Футбол

«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Обновлено в 09:01
Политика

Кузнецова рассказала о работе по возвращению детей из Ирака

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала журналистам, что ведётся ежедневно планомерная работа по возвращению в страну детей российских женщин, которые находятся в иракских тюрьма по обвинению в причастности к ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 08:31
Футбол

Кононов: единство и вера — это то, что «Спартаку» сейчас нужно

Недаром клуб называют народной командой. Единство и вера — это то, что нам сейчас нужно.
Обновлено в 09:10
Политика

Лукашенко высказался по ситуации с послом России

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия «сама разберется» в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.
Обновлено в 08:15
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27 человек

Обновлено в 02:57
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Адель рассталась с мужем после двух лет брака

Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
Политика

В Австрии оценили потери от антироссийских санкций

Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Политика

Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на Зеленского

Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 20:02
Авто

Комфортный салон и спорный внешний вид – ТОП-10 необычных автомобилей

Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

Обновлено в 06:00
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Футбол

«Локомотив» показал ролик с «вечно молодым» Сёминым перед дерби с ЦСКА

YouTube-канал «Локомотива» анонсировал дерби с ЦСКА в 24-м туре Российской Премьер-Лиги видеороликом с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Обновлено в 08:47
Политика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено вчера в 09:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное