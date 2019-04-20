Армия и оружие
Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИГазета.Ru 07:37
Израиль впервые применил новейшие ракет Rampage во время атаки на объекты Ирана в Сирии, пишут немецкие СМИ. Новое оружие Тель-Авива якобы "в состоянии перехитрить российские С-300", уверяют зарубежные аналитики. Российские эксперты считают, что свойства ракет Rampage переоценены.
Читать в источнике
Оценить197
Подробнее о событии
Показать все источники
США удалось взломать коды опознавания «свой-чужой» сирийской и российской систем ПВО?
Avia.pro18 апреля в 23:14
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Транспорт
Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В США две школьницы задержаны за планы совершить серию убийств
Две 14-летних девочки во Флориде были арестованы после того, как учитель обнаружил их планы убить девять человек, говорится в сообщении местного шерифа.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Авто
Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке машины в салоне
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как купить новую машину по цене дешевле рыночной.
Обновлено в 05:10
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42
Авто
Казахстанский автопром в 1 квартале вырос на 30%
Обновлено в 07:00
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Зобнин: «Надеюсь, удастся забить уже в ближайших матчах»
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Москвой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс порталу BNS, комментируя встречу президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Взрыв прогремел в Кабуле у министерства связи
В Кабуле около 11:30 в субботу прогремел взрыв вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий.
Обновлено в 04:22
Авто
В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили
Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09
Политика
В Крыму назвали театральным приемом заявление Порошенко о полуострове
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что высказывание президента Украины Петра Порошенко о полуострове во время дебатов является хайпом и театральным приемом.
Обновлено в 05:55
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Культура
В Петербурге пройдет весенний Фестиваль света
Ещё одно Ноу-хау предстоящего фестиваля - создание дополненной реальности (AR) на массовом Open Air мероприятии.
Обновлено в 06:17
Хоккей
ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина
Армейцы стали шестой командой, которая выигрывала Кубок Гагарина - ранее он трижды покорялся "Ак Барсу", по два раза - "Металлургу", "Динамо" и СКА, один раз - "Салавату Юлаеву".
Обновлено вчера в 15:56
Армия и оружие
Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Авто
«АвтоСТАТ» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Общество
Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева
Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Обновлено вчера в 05:42
Общество
Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщил Forbes
Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 03:17
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР
Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Авто
С 2020 года в автомобилях бренда Volvo скорость ограничат до 180 км/час
Новые правила начнут действовать с 2020 года.
Обновлено в 07:09