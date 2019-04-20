Армия и оружие

Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИГазета.Ru 07:37

Израиль впервые применил новейшие ракет Rampage во время атаки на объекты Ирана в Сирии, пишут немецкие СМИ. Новое оружие Тель-Авива якобы "в состоянии перехитрить российские С-300", уверяют зарубежные аналитики. Российские эксперты считают, что свойства ракет Rampage переоценены.
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Израиль нашел, что противопоставить российским С-300 в Сирии

URA.Ru06:32

США удалось взломать коды опознавания «свой-чужой» сирийской и российской систем ПВО?

Avia.pro18 апреля в 23:14

СМИ: Израиль разработал ракеты для противостояния С‐300

Телеканал 360°04:31

Аналитик сообщил об успешном применении новой израильской ракеты в Сирии

РБК03:45

Израиль противопоставил новую ракету Rampage российским С-300

Политическая Экспертиза01:32

Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:55

Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ

Газета.Ru07:37
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Транспорт

Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве

Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В США две школьницы задержаны за планы совершить серию убийств

Две 14-летних девочки во Флориде были арестованы после того, как учитель обнаружил их планы убить девять человек, говорится в сообщении местного шерифа.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Авто

Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке машины в салоне

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как купить новую машину по цене дешевле рыночной.
Обновлено в 05:10
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Авто

Казахстанский автопром в 1 квартале вырос на 30%

Обновлено в 07:00
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

Зобнин: «Надеюсь, удастся забить уже в ближайших матчах»

Обновлено вчера в 15:42
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Москвой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс порталу BNS, комментируя встречу президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Взрыв прогремел в Кабуле у министерства связи

В Кабуле около 11:30 в субботу прогремел взрыв вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий.
Обновлено в 04:22
Авто

В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили

Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09
Политика

В Крыму назвали театральным приемом заявление Порошенко о полуострове

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что высказывание президента Украины Петра Порошенко о полуострове во время дебатов является хайпом и театральным приемом.
Обновлено в 05:55
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Культура

В Петербурге пройдет весенний Фестиваль света

Ещё одно Ноу-хау предстоящего фестиваля - создание дополненной реальности (AR) на массовом Open Air мероприятии.
Обновлено в 06:17
Хоккей

ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина

Армейцы стали шестой командой, которая выигрывала Кубок Гагарина - ранее он трижды покорялся "Ак Барсу", по два раза - "Металлургу", "Динамо" и СКА, один раз - "Салавату Юлаеву".
Обновлено вчера в 15:56
Армия и оружие

Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35

Обновлено в 01:16
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Авто

«АвтоСТАТ» определил самые популярные автомобили в России

Обновлено в 01:01
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

Чеченец, обвиняемый в убийстве военных, оправдан присяжными

Обновлено в 05:44
Экономика

Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Общество

Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева

Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Обновлено вчера в 05:42
Общество

Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщил Forbes

Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 03:17
Политика

В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР

Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Авто

С 2020 года в автомобилях бренда Volvo скорость ограничат до 180 км/час

Новые правила начнут действовать с 2020 года.
Обновлено в 07:09
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