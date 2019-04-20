Армия и оружие

Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИГазета.Ru 07:37

Новое оружие Тель-Авива якобы "в состоянии перехитрить российские С-300", уверяют зарубежные аналитики. Российские эксперты считают, что свойства ракет Rampage переоценены. В Израиле испытали новые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage.
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Тайная война Израиля с С-300

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Белорусский концерн "Белнефтехим" намерен требовать с российской компании "Транснефть" компенсацию за поставку некачественной нефти.
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