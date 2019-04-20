Армия и оружие

Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИГазета.Ru 07:37

Израиль впервые применил новейшие ракет Rampage во время атаки на объекты Ирана в Сирии, пишут немецкие СМИ. Новое оружие Тель-Авива якобы "в состоянии перехитрить российские С-300", уверяют зарубежные аналитики. Российские эксперты считают, что свойства ракет Rampage переоценены.
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«Тель-Авив компенсирует свою неполноценность»: Коротченко – о разрекламированной «суперракете» Израиля

Царьград14:38

Израиль нашел, что противопоставить российским С-300 в Сирии

URA.Ru06:32

СМИ: Израиль разработал ракеты для противостояния С‐300

Телеканал 360°04:31

Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ

Газета.Ru07:37

Израиль нашёл способ обмануть российские и сирийские С-300

Avia.pro08:15

Аналитик сообщил об успешном применении новой израильской ракеты в Сирии

РБК03:45

Израиль противопоставил новую ракету Rampage российским С-300

Политическая Экспертиза01:32
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В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

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Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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