Армия и оружие
Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИГазета.Ru 07:37
Израиль впервые применил новейшие ракет Rampage во время атаки на объекты Ирана в Сирии, пишут немецкие СМИ. Новое оружие Тель-Авива якобы "в состоянии перехитрить российские С-300", уверяют зарубежные аналитики. Российские эксперты считают, что свойства ракет Rampage переоценены.
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