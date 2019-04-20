Армия и оружие

Израиль испытал ракеты против С-300Деловое.ТВ 04:30

Ракеты испытали при военном ударе в Сирии. Предполагается, что ракеты недосягаемы для российских ПВО. Дальность полета ракет Rampage составляет 150 км. Снаряды способны поражать подземные бункеры и цели, защищенные установками "земля-воздух" по типу C-300.
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Израиль нашёл способ обмануть российские и сирийские С-300

Avia.pro08:15

Аналитик: ВВС Израиля испытали в Сирии высокоточную ракету

Коммерсантъ05:56

Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ

Газета.Ru07:37

СМИ: Израиль разработал ракеты для противостояния С‐300

Телеканал 360°04:31

Израиль нашел, что противопоставить российским С-300 в Сирии

URA.Ru06:32

Молчание С-300 в Сирии: Арабы не могут освоить ЗРС «Фаворит»

Свободная Пресса02:48

Тайная война Израиля с С-300

Мир новостей17 апреля в 07:48
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Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Авто

Ford представил новый Mustang 2.3L High Performance Package

Обновлено в 09:19
Политика

Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине

Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Забайкалье из-за пожаров пострадали 17 человек

Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

СК обвинил гендиректора оператора Пулково в загрязнении реки

Гендиректору «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково) Владимиру Якушеву предъявлены обвинения в нарушении правил охраны окружающей среды (ст.246 УК) из-за загрязнения реки Новой.
Обновлено в 11:50
Футбол

Локомотив — ЦСКА 1:1

Московский «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:56
Армия и оружие

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой

Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.
Обновлено в 13:29
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Футбол

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

"Ювентус" одержал победу над "Фиорентиной" со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем первенства страны.
Обновлено в 13:55
Экономика

Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублей

Обновлено в 08:52
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Обновлено в 12:36
Футбол

Александр Максименко: «Поражение от ЦСКА и „Ростова“ уже забыли»

Вратарь "Спартака" Александр Максименко после открытой тренировки отметил, что у команды не будет дополнительной мотивации на матч с "Енисеем" из-за того, что клуб тренирует экс-наставник красно-белых Дмитрий Аленичев.
Обновлено в 12:27
Политика

КС открыл производство по переименованию УПЦ МП

Конституционный суд (КС) открыл производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Алена Яковлева рассказала, как стала жертвой группового изнасилования

Обновлено в 13:39
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено в 13:14
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия

Слон насмерть затоптал пять человек в Индии

После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщает Hindu.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Футбол

Глушаков посадил два тополя у стадиона «Спартака»

Игроки московского "Спартака" высадили деревья около домашнего стадиона "Открытие Арена" 20 апреля, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 10:22
Политика

Слуцкий прокомментировал слова Волкера о сотрудничестве с Украиной

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Волкер хотел сказать, что Украина надолго останется под внешним управлением США.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Авто

«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
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