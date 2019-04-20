Армия и оружие
Израиль испытал ракеты против С-300Деловое.ТВ 04:30
Ракеты испытали при военном ударе в Сирии. Предполагается, что ракеты недосягаемы для российских ПВО. Дальность полета ракет Rampage составляет 150 км. Снаряды способны поражать подземные бункеры и цели, защищенные установками "земля-воздух" по типу C-300.
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