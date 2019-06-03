Израиль и США предложат России сделку по СирииГазета.Ru 04:03

с чего всё началось

В ходе предстоящей трехсторонней встречи в Иерусалиме США и Израиль собираются предложить России сделку по Сирии. Как сообщают СМИ, с сирийских властей снимут санкции, если Москва согласится помочь в сдерживании влияния Ирана в арабской республике.

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

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Политика США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.

Единоборства Джошуа впервые проиграл и лишился четырех чемпионских поясов Британский тяжеловес Энтони Джошуа уступил американцу Энди Руису и не сумел защитить титулы чемпиона мира по четырем версиям в своей весовой категории.

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Экономика Россияне стали есть меньше мяса Рост производства мяса в РФ по итогам текущего года может оказаться самым низким за десятилетие.

Общество Tinder попал в реестр по слежке Роскомнадзор включил компанию-владельца приложения для знакомств Tinder — Match Group, LLC — в реестр организаторов распространения информации.

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Общество Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.

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Экономика Россияне заметили снижение зарплат Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».