Политика
Израиль и США предложат России сделку по СирииГазета.Ru 04:03
В ходе предстоящей трехсторонней встречи в Иерусалиме США и Израиль собираются предложить России сделку по Сирии. Как сообщают СМИ, с сирийских властей снимут санкции, если Москва согласится помочь в сдерживании влияния Ирана в арабской республике.
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с чего всё началось
Накануне, 2 июня издание Asharq Al-Awsat сообщило, что США и Израиль хотят во время трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.Известия05:08
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