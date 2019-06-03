Израиль и США предложат России сделку по СирииLenta.ru 02:03

с чего всё началось

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает издание Asharq Al-Awsat.

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

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