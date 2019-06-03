Политика
Израиль и США предложат России сделку по СирииLenta.ru 02:03
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает издание Asharq Al-Awsat.
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Общество
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В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
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Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
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Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
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Усик считает, что Джошуа победит Руиса в следующем поединке
Джошуа потерпел поражение техническим нокаутом и уступил сопернику четыре чемпионских пояса.
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Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
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«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концерте
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Обновлено вчера в 19:27
Происшествия
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Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Нижегородской области.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека
Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Общество
В Приморье в «китовую тюрьму» стали водить детские экскурсии
Бесплатные экскурсии для детей стали проводить в так называемой "китовой тюрьме", расположенной в бухте Средняя под Находкой в Приморском крае.
Обновлено в 01:03
Технологии
Как освободить в России частоты для 5G. Сколько миллиардов это будет стоить. Расчеты
НИИР подсчитал конверсию диапазона 3,4— 3,8 ГГц Госпредприятие Научно-исследовательский институт радио (НИИР) подготовило отчет о путях конверсии диапазона частот 3,4— 3,8 ГГц для запуска на них сетей пятого поколения сотовой связи (5G).
Обновлено в 02:52
Экономика
Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata
Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
По меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы спасения.
Обновлено в 03:00
Политика
Профессор из США напомнил о решающем вкладе СССР в разгром нацистов
Профессор истории из американского колледжа Дикинсона Карл Куалс напомнил о решающей роли Красной Армии в победе на нацизмом во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено вчера в 01:09
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Транспорт
Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку
Вчера из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский отправлен первый прямой авиарейс, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы
Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Религия
РПЦ рассказала, как должен жить священник в России
Отвечая на вопрос о марках машин, на которых могут ездить священнослужители, Легойда напомнил, что патриарх многократно призывал священников размышлять над тем, в какой автомобиль они садятся.
Обновлено вчера в 12:38
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Канада приостановила работу посольства в Венесуэле
Оттава не рекомендует гражданам Канады посещать Венесуэлу в течение ближайших месяцев Деятельность посольства Канады в Венесуэле временно приостановлена, соответствующее решение приняли канадские власти, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:11
Футбол
Моуринью оценил верность назначения пенальти в финале Лиги чемпионов
На первой минуте матча главный арбитр матча Дамир Скомина назначил пенальти в ворота Тоттенхэма, который исполнил форвард Ливерпуля Мохамед Салах.
Обновлено в 03:37
Футбол
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
В Ливерпуле прошел чемпионский парад клуба, который в минувшие выходные стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено в 02:32
Экономика
Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес, внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Футбол
Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА
Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы.
Обновлено вчера в 19:42