Политика

Израиль и США предложат России сделку по СирииLenta.ru 02:03

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает издание Asharq Al-Awsat.
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В июне в западном Иерусалиме состоится встреча советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата и секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева, сообщает
 газета Asharq Al-Awsat.
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США решили предложить РФ сделку по Сирии

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Обновлено вчера в 19:27
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Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Нижегородской области.
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Обновлено вчера в 22:46
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Технологии

Как освободить в России частоты для 5G. Сколько миллиардов это будет стоить. Расчеты

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Обновлено в 03:00
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Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
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В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

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Профессор из США напомнил о решающем вкладе СССР в разгром нацистов

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Обновлено в 00:29
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Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей

Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено вчера в 01:09
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Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
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Обновлено вчера в 22:24
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Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
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Канада приостановила работу посольства в Венесуэле

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В Ливерпуле прошел чемпионский парад клуба, который в минувшие выходные стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
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Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА

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