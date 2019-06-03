Политика

Израиль и США предложат России сделку по СирииLenta.ru 02:03

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает издание Asharq Al-Awsat.
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Дмитрий Песков
Я не стал бы сейчас забегать вперед, не буду этого делать и хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 08:05

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Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
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Последний раз «Газпром» был самой дорогой российской компанией в апреле 2016 году.
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Права на нападающего принадлежали петербургскому СКА, но в результате обмена теперь новым клубом нападающего станет уфимский "Салават Юлаев".
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Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес подала в отставку.
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