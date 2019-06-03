Политика
Израиль и США предложат России сделку по СирииLenta.ru 02:03
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает издание Asharq Al-Awsat.
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Происшествия
СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.
Обновлено в 06:01
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции
Обновлено в 01:12
Политика
Опубликованы предварительные прогнозы на выборы в Раду
Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени Яременко опубликовали свежие рейтинги партий на выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 05:19
Кино
Эксперт рассказал об исторической точности сериала «Чернобыль»
Ликвидатор последствий чернобыльской аварии и председатель петербургского отделения общероссийской общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" России Василий Найда в разговоре с корреспондентом газеты "Петербургский дневник" отметил, что считает фильм близким к реальности.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
В Кремле ответили на призывы Трампа прекратить удары по Идлибу
В Кремле прокомментировали призывы президента США Дональда Трампа перестать наносить удары по сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 06:28
Технологии
GMCS автоматизирует бюджетирование в «Асконе»
GMCS объявила о реализации проекта по созданию автоматизированной системы бюджетирования, анализа и прогнозирования для группы компаний «Аскона».
Обновлено в 04:04
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось
За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 27 человек, сообщает Минздрав Нижегородской области.
Обновлено 01 июня в 07:21
Происшествия
Работник Шереметьева забросил сигнальный конус на крыло самолёта
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Политика
Энгельсский район возглавил Дмитрий Тепин
Первым заместителем главы администрации и врио главы Энгельсского района стал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин.
Обновлено в 05:22
Космос
Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса
Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.
Обновлено в 04:44
Авто
Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Алсу затравили в соцсетях после скандала с дочкой на «Голосе»
Ранее Лоза потребовал от Алсу отдать полученный за "Голос" миллион.
Обновлено в 04:43
Политика
Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 06:37
Политика
Харьковские власти восстановят поваленный националистами бюст Жукова
Обновлено вчера в 08:29
Единоборства
Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа
Бой был остановлен в 7-м раунде. Теперь у Руиса есть чемпионские пояса по четырем версиям.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН
Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено вчера в 05:49
Наука
Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
"1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации.
Обновлено в 04:36
Общество
В Москве установится тропическая жара
Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Яна Рудковская втянула маленького сына в жалкую склоку
Яна стала оправдываться, а после совершила не самый обдуманный поступок — подключила к склоке с недоброжелателями маленького Сашу.
Обновлено в 02:00
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
Обновлено в 03:31