Политика

Израиль и США предложат России сделку по СирииLenta.ru 02:03

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает издание Asharq Al-Awsat.
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Песков не подтвердил информацию о готовящейся сделке по Сирии

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Израиль и США предложат России сделку по Сирии

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СМИ: США планируют предложить России сделку по Сирии

RT на русскомвчера в 23:45
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Происшествия

СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.
Обновлено в 06:01
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Происшествия

Отец убитого в драке в Подмосковье спецназовца дает показания

Обновлено в 06:29
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции

Обновлено в 01:12
Политика

Опубликованы предварительные прогнозы на выборы в Раду

Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени Яременко опубликовали свежие рейтинги партий на выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 05:19
Кино

Эксперт рассказал об исторической точности сериала «Чернобыль»

Ликвидатор последствий чернобыльской аварии и председатель петербургского отделения общероссийской общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" России Василий Найда в разговоре с корреспондентом газеты "Петербургский дневник" отметил, что считает фильм близким к реальности.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

В Кремле ответили на призывы Трампа прекратить удары по Идлибу

В Кремле прокомментировали призывы президента США Дональда Трампа перестать наносить удары по сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 06:28
Технологии

GMCS автоматизирует бюджетирование в «Асконе»

GMCS объявила о реализации проекта по созданию автоматизированной системы бюджетирования, анализа и прогнозирования для группы компаний «Аскона».
Обновлено в 04:04
Футбол

Жена Новосельцева заявила, что её муж болел против сборной России на ЧМ-2018

Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Максим Галкин назвал Андрея Малахова «главным телесплетником страны»

Обновлено в 05:04
Общество

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось

За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 27 человек, сообщает Минздрав Нижегородской области.
Обновлено 01 июня в 07:21
Происшествия

Работник Шереметьева забросил сигнальный конус на крыло самолёта

Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске

По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Политика

Энгельсский район возглавил Дмитрий Тепин

Первым заместителем главы администрации и врио главы Энгельсского района стал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин.
Обновлено в 05:22
Космос

Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса

Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.
Обновлено в 04:44
Авто

Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Алсу затравили в соцсетях после скандала с дочкой на «Голосе»

Ранее Лоза потребовал от Алсу отдать полученный за "Голос" миллион.
Обновлено в 04:43
Политика

Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 06:37
Политика

Харьковские власти восстановят поваленный националистами бюст Жукова

Обновлено вчера в 08:29
Единоборства

Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа

Бой был остановлен в 7-м раунде. Теперь у Руиса есть чемпионские пояса по четырем версиям.
Обновлено вчера в 03:30
Политика

МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН

Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено вчера в 05:49
Наука

Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

"1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации.
Обновлено в 04:36
Общество

В Москве установится тропическая жара

Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Яна Рудковская втянула маленького сына в жалкую склоку

Яна стала оправдываться, а после совершила не самый обдуманный поступок — подключила к склоке с недоброжелателями маленького Сашу.
Обновлено в 02:00
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
Обновлено в 03:31
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