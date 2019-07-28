Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.

Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО

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