Армия и оружие
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРОИнтерфакс 05:34
Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
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В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
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Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено 25 июля в 04:28
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Обновлено в 07:40
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
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Макс Холлоуэй победил Фрэнки Эдгара в главном бою UFC 240
Главным боем вечера стал поединок за титул в полулегком весе между Фрэнки Эдгаром и Максом Холлоуэем.
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Названо число людей в России, болеющих гепатитом C
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Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Россия доставила гуманитарную помощь в Восточную Гуту
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон привезли в сирийский Джисрейн, который находится в Восточной Гуте более двух тонн гуманитарной помощи.
Обновлено в 03:58
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
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Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.
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Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
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Дождь может испортить концерт в честь Дня ВМФ на Дворцовой
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Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
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Рылов завоевал серебро на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира
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В Петербурге задержан активист «Бессрочного протеста» Евгений Мусин
Активист «Бессрочного протеста» Евгений Мусин, который планировал провести одиночный пикет, посвященный вчерашним действиям силовиков по разгону несогласованного митинга в Москве, задержан на Университетской набережной Петербурга.
Обновлено в 07:01
Политика
В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами
Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.
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