Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огняГазета.Ru вчера в 22:07
Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Происшествия
СК назвал версии ЧП в Шереметьево
Обновлено в 03:51
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено в 03:50
Футбол
Деян Ловрен: «„Ливерпуль“ умеет творить историю на „Энфилде“. Нас рано списывают со счетов»
Первая игра полуфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем», проходившая в столице Каталонии, закончилась победой хозяев со счетом 3:0. Ответная встреча состоится 7 мая в Ливерпуле.
Обновлено в 05:28
Политика
Песков ответил на вопрос об объявлении траура по жертвам SSJ-100
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о том, обсуждался ли вопрос объявления траура на федеральном уровне из-за катастрофы в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:33
Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100
В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Политика
Зеленский временно вышел из бизнеса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв
В центре Киева, в арке бизнес-центра Арена Сити недалеко от галереи Пинчука, произошел взрыв.
Обновлено в 06:39
Политика
Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»
Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Спорт
IBU опубликовал календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон
Международный союз биатлонистов (IBU) огласил календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон.
Обновлено в 05:13
Кино
В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»
Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Происшествия
При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины
Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Участник Казанского марафона умер во время забега
В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
Обновлено в 01:52
Наука
Палеонтологи нашли останки древних родственников крокодилов в Якутии
Ученые-палеонтологи обнаружили останки древнего родственника крокодила. Возраст находки составляет около 130 миллионов лет.
Обновлено 02 мая в 23:58
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
При приземлении у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Обновлено вчера в 20:38
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн «преемника» Lada 4x4
"АвтоВАЗ" зарегистрировал патент на дизайн нового автомобиля сегмента SUV.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
«На себя бы посмотрела»: терпящую выходки мужа Бородину унизили
Обновлено вчера в 19:15
Футбол
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Обновлено в 05:45
Авто
Lada XRay Cross удивил результатами краш-теста
В результате удара о барьер на днище XRay Cross появились "волны", на стойке лобового стекла образовался залом, а дверной проем стал на 2 см меньше.
Обновлено в 05:48