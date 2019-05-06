Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огняГазета.Ru вчера в 22:07

Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.
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Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Российская газетавчера в 23:04

В Палестине сообщили о прекращении огня в секторе Газа

Интерфаксвчера в 23:35

СМИ: Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

RT на русскомвчера в 23:32

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня после обстрелов

РБК01:58

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

РИА Новостивчера в 22:38

Израильские военные сообщили о снятии ограничений для жителей районов в 40 км вокруг Газы

ТАСС00:21

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Газета.Ruвчера в 22:07
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СК назвал версии ЧП в Шереметьево

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Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

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Происшествия

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Обновлено в 00:55
Происшествия

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Обновлено в 03:50
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

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Деян Ловрен: «„Ливерпуль“ умеет творить историю на „Энфилде“. Нас рано списывают со счетов»

Первая игра полуфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем», проходившая в столице Каталонии, закончилась победой хозяев со счетом 3:0. Ответная встреча состоится 7 мая в Ливерпуле.
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Песков ответил на вопрос об объявлении траура по жертвам SSJ-100

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Обновлено в 06:33
Происшествия

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Политика

Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

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Обновлено в 00:00
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100

В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв

В центре Киева, в арке бизнес-центра Арена Сити недалеко от галереи Пинчука, произошел взрыв.
Обновлено в 06:39
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Спорт

IBU опубликовал календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон

Международный союз биатлонистов (IBU) огласил календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон.
Обновлено в 05:13
Кино

В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»

Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Происшествия

При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

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Обновлено в 06:39
Происшествия

В Калуге при столкновении двух маршруток пострадали семь человек

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Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
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Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
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Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
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В России упал спрос на праворульные автомобили

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Палеонтологи нашли останки древних родственников крокодилов в Якутии

Ученые-палеонтологи обнаружили останки древнего родственника крокодила. Возраст находки составляет около 130 миллионов лет.
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Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

При приземлении у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
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«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн «преемника» Lada 4x4

"АвтоВАЗ" зарегистрировал патент на дизайн нового автомобиля сегмента SUV.
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«На себя бы посмотрела»: терпящую выходки мужа Бородину унизили

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В результате удара о барьер на днище XRay Cross появились "волны", на стойке лобового стекла образовался залом, а дверной проем стал на 2 см меньше.
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