Израиль и Палестина договорились о прекращении огняГазета.Ru вчера в 22:07

Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

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