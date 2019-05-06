Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огняLenta.ru 00:22
Израилиь и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти. Договор был заключен при посредничестве Египта.
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Происшествия
Ространснадзор проведет проверки после авиапроисшествия в Шереметьево
Ространснадзор проведет внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", самолет которого совершил аварийную посадку, а также аэропорта Шереметьево и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", сообщает ведомство 6 мая.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево
На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено вчера в 16:05
Авто
9 признаков кузовного ремонта автомобиля
Обновлено в 00:00
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Более 40 человек погибли в авиакатастрофе в Шереметьево
В результате авиакатастрофы пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Среди погибших при аварийной посадке Superjet оказались двое детей
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Думская комиссия рассмотрит инцидент с открывшим стрельбу депутатом
Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам рассмотрит ситуацию с участием депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который открыл стрельбу в жилом квартале из охолощенного автомата.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Названы регионы России — лидеры по потреблению сахара
Росстат подсчитал, сколько сахара на душу населения пришлось в 2017 году в каждом регионе России.
Обновлено в 00:00
Политика
Больше половины россиян выступили за окончание операции в Сирии
Почти два года назад в пользу завершения выступало чуть менее половины респондентов.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Природный пожар перекинулся на заповедник «Хакасский»
Обновлено в 00:42
Политика
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Обновлено вчера в 20:18
Здоровье
Деньги на лечение маленького жителя Невельска с синдромом Немо собраны
Помогли в это и сахалинцы, и благотворительный фонд Клуб добряков Информацию о том, что нам нужны деньги на лечение Аслана в Германии, разместила на своей страничке в соцсети известная российская телеведущая, журналист, блогер Ирена Понарошку.
Обновлено вчера в 20:05
Музыка
Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем
Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено вчера в 05:45
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
Обновлено вчера в 18:07
Кино
В Голливуде умерла актриса Барбара Перри
В Голливуде умерла Барбара Перри. Тело 97-летней актрисы нашли в ее доме. Смерть наступила по естественным причинам, информирует Deadline.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Трамп поддержал слова юриста о продлении своего президентского срока
Дональд Трамп 5 мая в Twitter поделился записью юриста Джерри Фалуэлла – младшего, в которой тот предложил продлить его президентский срок на два года.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Названа возможная причина возвращения лайнера SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Стюардесса Superjet позвонила близким после ЧП в Шереметьево
Авиакатастрофа в Шереметьево: Superjet, летевший рейсом Москва-Мурманск, развернулся обратно после взлета (предварительная версия - в него попала молния) и загорелся на посадке.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Министры России и США обсудят положение дел в Венесуэле
Ранее на пресс-конференции глава российского МИД рассказал, что Москва будет настаивать на том, что Мадуро является единственным законным руководителем страны.
Обновлено вчера в 23:36
Гаджеты
IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют
После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Суд в Кувейте освободил россиянку под залог в 65 миллионов долларов
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить россиянку Марию Лазареву под залог в 20 миллионов кувейтских динаров (около 65,8 миллиона долларов).
Обновлено вчера в 07:14