Израиль и Палестина договорились о прекращении огняLenta.ru 00:22

Израилиь и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти. Договор был заключен при посредничестве Египта.

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

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