Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огняLenta.ru 00:22

Израилиь и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти. Договор был заключен при посредничестве Египта.
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В Палестине сообщили о прекращении огня в секторе Газа

Интерфаксвчера в 23:35

СМИ: Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

RT на русскомвчера в 23:32

Израильские военные сообщили о снятии ограничений для жителей районов в 40 км вокруг Газы

ТАСС00:21

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Российская газетавчера в 23:04

Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня

Известиявчера в 22:55

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

РИА Новостивчера в 22:38

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Газета.Ruвчера в 22:07
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Происшествия

Ространснадзор проведет проверки после авиапроисшествия в Шереметьево

Ространснадзор проведет внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", самолет которого совершил аварийную посадку, а также аэропорта Шереметьево и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", сообщает ведомство 6 мая.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево

На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено вчера в 16:05
Авто

9 признаков кузовного ремонта автомобиля

Обновлено в 00:00
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Более 40 человек погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

В результате авиакатастрофы пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человек

Обновлено в 01:10
Происшествия

Среди погибших при аварийной посадке Superjet оказались двое детей

Обновлено вчера в 14:43
Политика

Думская комиссия рассмотрит инцидент с открывшим стрельбу депутатом

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам рассмотрит ситуацию с участием депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который открыл стрельбу в жилом квартале из охолощенного автомата.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Названы регионы России — лидеры по потреблению сахара

Росстат подсчитал, сколько сахара на душу населения пришлось в 2017 году в каждом регионе России.
Обновлено в 00:00
Политика

Больше половины россиян выступили за окончание операции в Сирии

Почти два года назад в пользу завершения выступало чуть менее половины респондентов.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом в Шереметьево

Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

Природный пожар перекинулся на заповедник «Хакасский»

Обновлено в 00:42
Политика

Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму

Обновлено вчера в 20:18
Здоровье

Деньги на лечение маленького жителя Невельска с синдромом Немо собраны

Помогли в это и сахалинцы, и благотворительный фонд Клуб добряков Информацию о том, что нам нужны деньги на лечение Аслана в Германии, разместила на своей страничке в соцсети известная российская телеведущая, журналист, блогер Ирена Понарошку.
Обновлено вчера в 20:05
Музыка

Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем

Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено вчера в 05:45
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»

"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
Обновлено вчера в 18:07
Кино

В Голливуде умерла актриса Барбара Перри

В Голливуде умерла Барбара Перри. Тело 97-летней актрисы нашли в ее доме. Смерть наступила по естественным причинам, информирует Deadline.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

Трамп поддержал слова юриста о продлении своего президентского срока

Дональд Трамп 5 мая в Twitter поделился записью юриста Джерри Фалуэлла – младшего, в которой тот предложил продлить его президентский срок на два года.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

Названа возможная причина возвращения лайнера SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево

Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Стюардесса Superjet позвонила близким после ЧП в Шереметьево

Авиакатастрофа в Шереметьево: Superjet, летевший рейсом Москва-Мурманск, развернулся обратно после взлета (предварительная версия - в него попала молния) и загорелся на посадке.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд

Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
Политика

Министры России и США обсудят положение дел в Венесуэле

Ранее на пресс-конференции глава российского МИД рассказал, что Москва будет настаивать на том, что Мадуро является единственным законным руководителем страны.
Обновлено вчера в 23:36
Гаджеты

IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют

После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Пилот «Аэрофлота» рассказал свою версию катастрофы в Шереметьево

Обновлено в 00:11
Политика

Суд в Кувейте освободил россиянку под залог в 65 миллионов долларов

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить россиянку Марию Лазареву под залог в 20 миллионов кувейтских динаров (около 65,8 миллиона долларов).
Обновлено вчера в 07:14
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