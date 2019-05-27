Армия и оружие
Израиль атаковал сирийскую ракетную установкуРИА Новости 16:34
По данным армии, зенитный снаряд упал на территории Сирии. "В ответ на это армия обороны Израиля атаковала пусковую установку, из которой была осуществлена стрельба", - говорится в сообщении армии в Twitter.
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Некоторое время назад сирийские войска попытались сбить израильский самолёт, но им не удалось это сделать. ВВС нашей страны нанесли ответный удар и уничтожили пусковую установку, которая вела огонь. Наша политика ясна — мы не намерены терпеть любую агрессию против нас, мы ответим силой.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикМосковский Комсомолец 16:22
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