Израиль атаковал сирийскую ракетную установкуРИА Новости 16:34

Некоторое время назад сирийские войска попытались сбить израильский самолёт, но им не удалось это сделать. ВВС нашей страны нанесли ответный удар и уничтожили пусковую установку, которая вела огонь. Наша политика ясна — мы не намерены терпеть любую агрессию против нас, мы ответим силой.

По данным армии, зенитный снаряд упал на территории Сирии. "В ответ на это армия обороны Израиля атаковала пусковую установку, из которой была осуществлена стрельба", - говорится в сообщении армии в Twitter.

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