Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в СирииРБК 15:18
«Ранее сегодня израильский истребитель подвергся обстрелу со стороны Сирии во время рутинного полета на севере страны», — говорится в сообщении. В ответ ЦАХАЛ атаковал пусковую установку. «ЦАХАЛ серьезно относится к любой угрозе его самолетам и действует в их защиту», — добавили военные.
Читать в источнике
Оценить102
Некоторое время назад сирийские войска попытались сбить израильский самолёт, но им не удалось это сделать. ВВС нашей страны нанесли ответный удар и уничтожили пусковую установку, которая вела огонь. Наша политика ясна — мы не намерены терпеть любую агрессию против нас, мы ответим силой.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикМосковский Комсомолец 16:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Происшествия
На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании»
Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
Обновлено в 21:51
Политика
Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено в 21:16
Здоровье
Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России
Йододефицит является проблемой всех без исключения регионов Российской Федерации, сообщила «Известиям» министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:02
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Энергетика
Белоруссия установила тарифы на транспортировку нефти по «Дружбе»
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии постановило установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», расположенным в Белоруссии.
Обновлено в 17:42
Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено в 21:59
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Политика
Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому
Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Наука
Делигнифицированная древесина может помочь охладить здания
Пассивные материалы радиационного охлаждения, которые охлаждают структуру, отклоняя входящее солнечное излучение и рассеивая высокую температуру без внешнего входа энергии, трудно произвести в крупном масштабе.
Обновлено в 12:34
Политика
Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко
Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
Религия
Патриарх Кирилл: РПЦ строит по три храма в сутки
Согласно усреднённому показателю, три храма каждые 24 часа строит Российская православная церковь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти
На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес
«Какой родной голос»: Пугачева вживую спела для дочери Лизы
"Какой родной голос": Пугачева вживую спела для дочери Лизы Поющая для дочери Алла Пугачева растрогала поклонников, несмотря на неидеальный вокал.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено в 21:40
Шоу-бизнес
17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку
Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Наука
Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами
Обновлено в 07:19
Здоровье
Процедура получения согласия на медпомощь от «скорой» может измениться
Член Комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев рассказал о грядущих изменениях в процедуре получения согласия пациента на оказание медпомощи работниками «скорой».
Обновлено в 10:01
Гаджеты
Asus представила ноутбук ZenBook Pro Duo с двумя экранами
Обновлено в 19:39
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Политика
Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ
Китай остановил закупки нефти у Ирана из-за антииранских санкций США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Исламской Республики.
Обновлено в 20:57
Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Финансы
Рубль поднялся к доллару и евро
По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 03:13