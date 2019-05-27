Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в СирииРБК 15:18
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Путешествия
Анапу назвали самым дорогим курортом России
Обновлено в 09:15
Футбол
Игорь Денисов покинул ФК «Локомотив»
Обновлено в 12:05
Футбол
Ребров опубликовал фото с Максименко и поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку
Голкипер "Спартака" Артем Ребров в Инстаграме опубликовал совместное фото с Александром Максименко и выразил слова благодарности в адрес болельщиков красно-белых.
Обновлено в 05:15
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52
Здоровье
Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов
Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.
Обновлено в 12:47
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
Ноутбук Asus ZenBook Pro Duo оснастили двумя 4K-экранами
Обновлено в 12:52
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Гаджеты
AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000
Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Транспорт
ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая
Новый транспортно-пересадочный узел Инновационный центр "Сколково" вместо временной платформы "Трехгорка" на Белорусском направлении Московской железной дороге откроется 27 мая.
Обновлено 25 мая в 08:01
Общество
В Киеве вандалы повредили стеклянные панели нового пешеходного моста
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что неизвестные повредили стеклянные панели пешеходного моста, который официально был открыт в столице 25 мая.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Религия
Патриарх Кирилл: «РПЦ строит по три храма в сутки»
За десять лет Русская православная церковь возвела 30 тысяч храмов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освящения русского храма в Страсбурге рассказал, что за 10 лет РПЦ построила 30 тысяч храмов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:59
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Обновлено в 14:21
Политика
Прокурору Дагестана предложили возглавить ведомство Москвы
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рекомендовал на должность прокурора столицы Дениса Попова, который занимал аналогичную должность в Дагестане с начала 2018 года.
Обновлено в 15:04
Авто
Kia готовит новое поколение Kia Optima
Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
Обновлено вчера в 22:52
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей
Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео
Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.
Обновлено вчера в 01:13
Политика
Трамп заявил о готовности вести переговоры с Ираном
Ранее «СП» сообщала новость о том, что Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот захочет побороться с США и будет угрожать им.
Обновлено в 01:11
Политика
Президент Австрии назначит канцлером главу Минфина Хартвига Лёгера
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что назначит министра финансов Хартвига Лёгера на должность временного канцлера республики.
Обновлено в 15:53
Спорт
Константинова назвала Медведеву близкой подругой
Обновлено в 13:20
Общество
Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами
В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42