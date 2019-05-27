Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в СирииРБК 15:18

Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
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