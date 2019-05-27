Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по СирииРИА Новости 15:00
В свою очередь, израильская армия написала в Twitter, что атаковала сирийскую систему ПВО в ответ на обстрел самолета. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добавил, что не намерен терпеть агрессию. Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии.
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Некоторое время назад сирийские войска попытались сбить израильский самолёт, но им не удалось это сделать. ВВС нашей страны нанесли ответный удар и уничтожили пусковую установку, которая вела огонь. Наша политика ясна — мы не намерены терпеть любую агрессию против нас, мы ответим силой.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикМосковский Комсомолец 16:22
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