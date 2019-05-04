Армия и оружие

Израильские военные засекли запуск ракет из сектора ГазаКомсомольская правда вчера в 04:45

Система израильской противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила десятки ракет, которые были запущены радикалами из сектора Газа в сторону Израиля. Всего по данным пресс-служба израильской армии, в субботу их было выпущено около 90.
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Израиль поразил 260 военных целей в секторе Газа в ответ на обстрелы

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Израиль в ответ на обстрелы поразил 120 целей в секторе Газа

Коммерсантъвчера в 16:23
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Обстрелы Израиля из Газы не помешали подготовке Евровидения

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Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

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ЖКХ

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Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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Террорист-смертник взорвался возле полицейского участка в Афганистане

На севере Афганистане возле полицейского участка подорвал себя террорист-смертник, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

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Происшествия

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В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
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Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая

Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
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Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

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Обновлено в 07:55
Футбол

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил с поздравлением в адрес петербургского "Зенита", досрочно ставшего чемпионом Российской премьер-лиги.
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В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
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Общество

Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать

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Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
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Годин может стать самым высокооплачиваемым игроком «Интера»

Сообщается, что Годин уже подыскивает дом в Милане.
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Экономика

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Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
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Обновлено в 03:47
Происшествия

В Зауралье возбудили дела по факту природных пожаров

В Курганской области по фактам пожаров, приведших к возгоранию жилых домов и строений, сотрудники государственного пожарного надзора возбуждено три уголовных дела.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
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Два льва напали на работника зоопарка в Германии

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Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Путешествия

Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн

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«ВТБ Арена» может стать лучшим спортивным объектом мира этого года

Стадион московского футбольного клуба Динамо «ВТБ-Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» стал одним из шести претендентов TheStadiumBusiness Awards на звание «Лучший спортивный объект года», сообщает 5 мая пресс-служба премии.
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Армия и оружие

Вместо кибероружия Трамп всучил военным старый корабль

Осенью 2018 года "Гарри Трумэн" принимал участие в военных учениях НАТО, американский корабль впервые за последние 30 лет перешел за Полярный круг.
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Серроне победил Яквинту и бросил вызов Макгрегору

В канадской Оттаве прошел вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 151, в главном поединке которого Дональд Серроне в доминирующем стиле победил экс-претендента на титул Эла Яквинту и бросил вызов Конору Макгрегору.
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В Новгородской области найдено захоронение времен ВОВ

Общественники Новгородской области нашли захоронение расстрелянных немцами во врем Велико Отечественной войны мирных граждан, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.
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Сектор Газа
Регион в Государстве Палестина
Территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина. На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделён бетонной стеной. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина - от 6 до 12 км. Общая площадь - около 360 км². Столица - город Газа.
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