Армия и оружие
Израильские военные засекли запуск ракет из сектора ГазаКомсомольская правда вчера в 04:45
Система израильской противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила десятки ракет, которые были запущены радикалами из сектора Газа в сторону Израиля. Всего по данным пресс-служба израильской армии, в субботу их было выпущено около 90.
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Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
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Культура
Путин вручил ордена работникам культуры
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:20
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
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Происшествия
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Музыка
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ЖКХ
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Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Террорист-смертник взорвался возле полицейского участка в Афганистане
На севере Афганистане возле полицейского участка подорвал себя террорист-смертник, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП
В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая
Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
Футбол
Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с чемпионством
Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил с поздравлением в адрес петербургского "Зенита", досрочно ставшего чемпионом Российской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Общество
Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать
Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Футбол
Годин может стать самым высокооплачиваемым игроком «Интера»
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Обновлено в 07:47
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Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено 03 мая в 07:01
Общество
На Южном Урале ожидается аномальная жара
В Курганской области ожидается до +30 градусов, а в Свердловской до +27.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Зауралье возбудили дела по факту природных пожаров
В Курганской области по фактам пожаров, приведших к возгоранию жилых домов и строений, сотрудники государственного пожарного надзора возбуждено три уголовных дела.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено вчера в 11:56
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
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Обновлено вчера в 23:31
Путешествия
Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн
Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 01:43
Футбол
«ВТБ Арена» может стать лучшим спортивным объектом мира этого года
Стадион московского футбольного клуба Динамо «ВТБ-Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» стал одним из шести претендентов TheStadiumBusiness Awards на звание «Лучший спортивный объект года», сообщает 5 мая пресс-служба премии.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Вместо кибероружия Трамп всучил военным старый корабль
Осенью 2018 года "Гарри Трумэн" принимал участие в военных учениях НАТО, американский корабль впервые за последние 30 лет перешел за Полярный круг.
Обновлено в 05:47
Единоборства
Серроне победил Яквинту и бросил вызов Макгрегору
В канадской Оттаве прошел вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 151, в главном поединке которого Дональд Серроне в доминирующем стиле победил экс-претендента на титул Эла Яквинту и бросил вызов Конору Макгрегору.
Обновлено в 08:11
Экономика
В Волгоградской области рынок бытовых услуг возрос до индекса 109,8%
Парикмахерские – более 10% и ритуальные услуги – до 8%. За 2019 год от юридических лиц, осуществляющих бытовые услуги, поступило 49 млн. рублей налогов.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Новгородской области найдено захоронение времен ВОВ
Общественники Новгородской области нашли захоронение расстрелянных немцами во врем Велико Отечественной войны мирных граждан, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.
Обновлено в 07:36