Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-АвиваРИА Новости вчера в 19:28

Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба. Жители анклава говорят об авиаударах по объектам в столичном городе Газе и южном Хан-Юнисе.

Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива

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