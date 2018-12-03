Происшествия

Изобретателя бифидока объявили в международный розыск
РИА Новости
21:53

Изобретателя бифидока и совладельца фармпроизводителя "Партнер" Игоря Вайнштока заочно арестовали и объявили в международный розыск.
РИА Новости21:53
с чего всё началось

Изобретателя бифидока арестовали в его отсутствие

Господин Вайншток объявлен следствием в международный розыск, а судебное решение теперь позволяет направить документы на него в Интерпол для занесения данных предпринимателя в разыскную базу. Сейчас господин Вайншток находится за границей.
Коммерсантъ16:58

Подробнее о событии

СМИ сообщили о заочном аресте и международном розыске изобретателя бифидока

Телеканал 360°23:29

Бизнесмен Вайншток объявлен в международный розыск

News.ru22:15

Изобретателя бифидока объявили в международный розыск

РИА Новости21:53

Изобретателя бифидока объявили в розыск

Lenta.ru21:26

Изобретателя бифидока объявили в международный розыск

Snob.ru19:04

«Коммерсантъ» узнал о заочном аресте совладельца фармпроизводителя «Партнер»

Ведомости18:25

Изобретателя бифидока арестовали в его отсутствие

Коммерсантъ16:58
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