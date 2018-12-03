Происшествия
Изобретателя бифидока и совладельца фармпроизводителя "Партнер" Игоря Вайнштока заочно арестовали и объявили в международный розыск.
РИА Новости21:53
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с чего всё началось
Господин Вайншток объявлен следствием в международный розыск, а судебное решение теперь позволяет направить документы на него в Интерпол для занесения данных предпринимателя в разыскную базу. Сейчас господин Вайншток находится за границей.Коммерсантъ16:58
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