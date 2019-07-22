Футбол
Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»Бомбардир.ру 07:07
Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами. В итоге оппонентом киевлян стал «Брюгге».
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:16, Вашингтон
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