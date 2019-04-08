Недвижимость
Семьям с детьми сохранят льготную ставку на весь срок ипотекиДЕЛА.ru вчера в 23:05
Изменения в правила введены в целях создания более привлекательных условий субсидирования. Теперь ипотеку по ставке в 6% годовых семьи с детьми будут платить в течение всего срока действия кредита. Кроме того, новыми правилами предусмотрена возможность повторного рефинансирования ипотечного займа.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Банк ДОМ.РФ начнет выдачу ипотеки под 6% на весь срок действия кредита
Российская газетавчера в 07:21
Банк ДОМ.РФ объявил срок начала выдачи семейной ипотеки по новым правилам
Недвижимость.RUвчера в 08:53
Льготную ставку по ипотеке для семей с детьми распространили на весь срок кредита
Газета Кемерова05 апреля в 17:28
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Армия и оружие
Российский «Порубщик» получил пробоину
Обновлено вчера в 17:38
Авто
Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля
На рынок Haval F7x выйдет с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, выдающими 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 15:10
Космос
Россия может наладить отправку коммерческих попутчиков на Луну
Россия рассмотрит возможность отправки коммерческих нагрузок к земному спутнику вместе с лунными миссиями ближе к срокам запуска, сообщил гендиректор компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana
Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
Обновлено вчера в 12:27
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева начинают рассматривать по существу
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Глава ДНР заявил, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Лидер Rammstein ответил на вопрос о романе с Лободой
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая не держит зла на разлучницу
Трудно поверить, но Алена Хмельницкая, которую Тигран Кеосаян оставил ради журналистки Маргариты Симоньян, не только не держит на соперницу зла, но и искренне дружит с ней, не скрывая своего теплого отношения и симпатии.
Обновлено вчера в 03:27
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ
Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли на заводе в Дзержинске
В результате происшествия под завалами погиб один человек, сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Чирков.
Обновлено вчера в 11:48
Армия и оружие
В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»
В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Петр Порошенко признался в пьянстве
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об алкоголизме.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе
Обновлено вчера в 23:46
Политика
В Израиле проходят парламентские выборы
В Израиле открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах. В них принимает участие 39 партий и блоков.
Обновлено в 01:02
Происшествия
На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину
Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено вчера в 09:28
Путешествия
Татарстанцев сняли с самолета на Канарах из-за ветрянки
Семью из Татарстана сняли с самолета, отправлявшегося с острова Тенерифе, из-за заболевания детей.
Обновлено вчера в 03:06
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Зеленский назвал свою дату дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался проводить дебаты с действующим президентом Петром Порошенко 14 апреля, как предлагал последний, и назначил свою дату - 19 апреля.
Обновлено вчера в 06:05
Общество
Роспотребнадзор подвел итоги горячей линии по защите прав потребителей
Специалисты Роспотребнадзора провели более 30 тысяч консультаций по телефону горячей линии в рамках Всемирного дня прав потребителей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:49
Гаджеты
Компания Huawei готовится к презентации смартфона Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 05:40
Экономика
Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда
Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение "публичных мероприятий с нарушением установленного порядка".
Обновлено в 01:04