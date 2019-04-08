Недвижимость

Семьям с детьми сохранят льготную ставку на весь срок ипотекиДЕЛА.ru вчера в 23:05

Изменения в правила введены в целях создания более привлекательных условий субсидирования. Теперь ипотеку по ставке в 6% годовых семьи с детьми будут платить в течение всего срока действия кредита. Кроме того, новыми правилами предусмотрена возможность повторного рефинансирования ипотечного займа.
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Изменились ипотечные ставки для молодых семей

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Газета Кемерова05 апреля в 17:28
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