Семьям с детьми сохранят льготную ставку на весь срок ипотекиДЕЛА.ru вчера в 23:05

Изменения в правила введены в целях создания более привлекательных условий субсидирования. Теперь ипотеку по ставке в 6% годовых семьи с детьми будут платить в течение всего срока действия кредита. Кроме того, новыми правилами предусмотрена возможность повторного рефинансирования ипотечного займа.

Семьям с детьми сохранят льготную ставку на весь срок ипотеки

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