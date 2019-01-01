Экономика
Изменения в Налоговый кодекс вступают в силу с 1 января
Изменения в Налоговый кодекс вступают в силу с 1 январяТАСС16:38
Несколько изменений в Налоговый кодекс России вступают в силу с 1 января 2019 года. Нововведения касаются как физических, так и юридических лиц. Одним из важных изменений стало закрепление отмены налога на движимое имущество для юридических лиц.
ТАСС16:38
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Происшествия
В Парке Горького обрушился мост, есть пострадавшие
В Парке Горького обрушился пешеходный мост. Об этом сообщает корреспондент Business FM с места событий.
Обновлено в 17:05
Кино
Митрополит Рязанский осудил фильм «Ирония судьбы»
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк раскритиковал в своем предновогоднем обращении к прихожанам фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".
Обновлено в 13:42
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено в 12:14
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Угрожавший взорвать бомбу в аэропорту Амстердама арестован
Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.
Обновлено в 15:16
Политика
Шоумен Зеленский объявил о своем участии в выборах президента Украины
Известный артист и шоумен Владимир Зеленский заявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины.
Обновлено в 17:27
Происшествия
Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Политика
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Политика
Медведев в Новый год пожелал россиянам исполнения желаний
Обновлено в 14:33
Происшествия
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
В 4 утра по московскому времени, в Челябинской области обрушился подъезд многоэтажного дома из-за взрыва природного газа.
Обновлено в 00:23
Политика
Путин призвал россиян в новогоднем обращении к милосердию
Новогоднее обращение главы государства первыми увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает уже в 15.00 по московскому времени.
Обновлено в 14:33
Происшествия
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске
Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.
Обновлено в 10:39
Единоборства
Мэйуэзер нокаутировал японского кикбоксера в первом раунде
Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший победил японского кикбоксера Тенсина Насукаву техническим нокаутом в первом раунде в бою по правилам бокса, организованном промоушеном Rizin.
Обновлено в 10:01
Экономика
В России повышают МРОТ с 1 января
В России с 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается до 11280 рублей, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.
Обновлено в 17:21
Происшествия
В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина Пола Уилана.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал свою вину
Со слов официального представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой, Чикирев спланировал убийство заранее, создав несколько фальшивых аккаунтов на сервисе поиска попутчиков, в том числе от лица женщин, и таким образом забронировал все места в машине Ахматовой.
Обновлено в 00:27
Политика
Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя и попросил всех собравшихся молиться о разрешении церковного кризиса на Украине, не забывать делать добро и верить в счастье.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске могут находиться до 40 человек
Под завалами подъезда жилого дома в Магнитогорске могут находиться от 36 до 40 человек, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании в штабе МЧС на месте трагедии.
Обновлено в 09:17
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео
Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».
Обновлено в 03:55
Экономика
Изменения в Налоговый кодекс вступают в силу с 1 января
Несколько изменений в Налоговый кодекс России вступают в силу с 1 января 2019 года.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Путин прибыл на место ЧП в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Дело по обстрелу автомобиля в Ингушетии передали в СК
Уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Назрани, в результате которого один человек погиб, а еще один попал в больницу, передано в Главное следственное управление СК РФ по Северному Кавказу, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Магазин Louis Vuitton в центре Москвы обокрали на 7 млн рублей
Неизвестные похитили из магазина Louis Vuitton в центре Москвы 7 млн рублей.
Обновлено в 06:24
Политика
Лукашенко призвал белорусов укреплять свою государственность
Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал граждан Белоруссии укреплять государственность на принципах честности и справедливости.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Спейси хочет заявить суду о своей невиновности
Голливудский актёр Кевин Спейси намерен заявить суду в США о своей невиновности в сексуальных домогательствах к 19-летнему молодому человеку.
Обновлено в 13:21
Экономика
Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций
Российские санкции принесут Украине миллиардный убыток.
Обновлено в 05:19
Общество
Яндекс.Дзен заблокировал основной канал издания «МБХ Медиа»
Интернет-сервис Яндекс.Дзен заблокировал основной канал издания "МБХ Медиа".
Обновлено в 10:31
Политика
Ющенко заявил, что украинцев возвращают в XVII век
Обещания украинских политиков снизить цены на газ являются унижением граждан страны и попыткой вернуть их в XVII век, об этом в эфире YouTube-канала "Бегущий Банкир" заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске
Обновлено в 09:49