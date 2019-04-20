Наука
Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумияMedikforum.ru 12:16
Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
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