Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумияMedikforum.ru 12:16

Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.

Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия

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