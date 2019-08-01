Экономика
Изменения коснутся денежных переводов из РФ в ТаджикистанBFM.ru 04:45
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Нацбанк Таджикистана уведомил российские и международные системы денежных переводов, что с 1 сентября в стране будет внедрена национальная система для работы с операторами и участниками рынка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Обновлено в 03:41
Энергетика
Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики
По информации, изложенной в письме вице-премьером, с 2012 года право доступа к разработке шельфа Арктики имеют только российские госкомпании с пятилетним опытом работы (то есть «Газпром» и «Роснефть»), которые получили 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, с обязательством пробурить 86 скважин за 20 лет.
Обновлено в 04:00
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы после расставания с Ириной Шейк
После развода родителей двухлетняя доча Брэдли Купера и Ирины Шейк Лея проводит выходные то с мамой, то с папой.
Обновлено вчера в 16:55
Авто
В России начались продажи кроссовера Brilliance V3
Компания Brilliance начала продажи в России нового компактного кроссовера Brilliance V3.
Обновлено в 01:58
Гаджеты
Под названием Oppo Enco скрывался вовсе не смартфон. Представлена линейка гарнитур с функцией активного шумоподавления
Наушники Oppo Enco Q1 получили шейный ободок, а также систему двойного активного шумоподавления с четырьмя микрофонами.
Обновлено в 04:17
Политика
Серия пикетов в Москве за свободные выборы проходит в Москве спокойно
Обновлено 17 августа в 10:02
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
С 2020 года МРОТ могут увеличить на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда могут увеличить на 850 рублей, сообщают Народные новости.
Обновлено 17 августа в 06:32
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Ранее источник РИА Новости сообщил, что сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна, контролируемый боевиками город окружен.
Обновлено в 03:59
Авто
Показаны изображения внедорожной версии среднемоторного Corvette C8
Corvette, представленный на изображении, получил черную элементы кузова. Например, накладки на колесных арках и боковые юбки.
Обновлено в 03:04
Футбол
«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено вчера в 02:47
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Политика
Трамп назвал стратегическим вопрос покупки Гренландии
Обновлено вчера в 17:47
Культура
«Первый канал» назвал наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками второго сезона музыкального шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 04:43
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Политика
В Госдуме оценили слова Порошенко о единстве Украины
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко сказал, что Россию пугают единство и решительность Украины.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Раскольник Филарет заявил, что не общался с Порошенко после выдачи томоса
Украинский раскольник Филарет Денисенко рассказал, что после получения "новой церковью" томоса его общение с пятым президентом Украины Петром Порошенко прекратилось.
Обновлено в 04:50
Экономика
Пермь лидирует в ПФО по цене на бензин
В Перми на 12 августа средняя стоимость литра автомобильного бензина составила 44,95 рубля.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Обновлено в 04:01
Экономика
«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика
Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Происшествия
СК опубликовал видео с места массового убийства в Ульяновской области
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Ульяновской области, где произошло убийство семьи из пяти человек.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
В Новосибирской области из-за ДТП с микроавтобусом погибла женщина
Погибла женщина 1957 года рождения, еще девять человек, включая водителя, пострадали. Об этом сообщается на сайте главка МВД по области.
Обновлено вчера в 23:28
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42