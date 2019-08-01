Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Нацбанк Таджикистана уведомил российские и международные системы денежных переводов, что с 1 сентября в стране будет внедрена национальная система для работы с операторами и участниками рынка.

Изменения коснутся денежных переводов из РФ в Таджикистан

Энергетика Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики По информации, изложенной в письме вице-премьером, с 2012 года право доступа к разработке шельфа Арктики имеют только российские госкомпании с пятилетним опытом работы (то есть «Газпром» и «Роснефть»), которые получили 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, с обязательством пробурить 86 скважин за 20 лет.

Армия и оружие Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.

Шоу-бизнес Брэдли Купер отрастил усы после расставания с Ириной Шейк После развода родителей двухлетняя доча Брэдли Купера и Ирины Шейк Лея проводит выходные то с мамой, то с папой.

Авто В России начались продажи кроссовера Brilliance V3 Компания Brilliance начала продажи в России нового компактного кроссовера Brilliance V3.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика С 2020 года МРОТ могут увеличить на 850 рублей С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда могут увеличить на 850 рублей, сообщают Народные новости.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Армия и оружие Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб Ранее источник РИА Новости сообщил, что сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна, контролируемый боевиками город окружен.

Авто Показаны изображения внедорожной версии среднемоторного Corvette C8 Corvette, представленный на изображении, получил черную элементы кузова. Например, накладки на колесных арках и боковые юбки.

Политика Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы» Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.

Политика Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Общество Составлен рейтинг самых тихих городов России Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.

Политика В Госдуме оценили слова Порошенко о единстве Украины Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко сказал, что Россию пугают единство и решительность Украины.

Футбол Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко» Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.

Политика Раскольник Филарет заявил, что не общался с Порошенко после выдачи томоса Украинский раскольник Филарет Денисенко рассказал, что после получения "новой церковью" томоса его общение с пятым президентом Украины Петром Порошенко прекратилось.

Экономика Пермь лидирует в ПФО по цене на бензин В Перми на 12 августа средняя стоимость литра автомобильного бензина составила 44,95 рубля.

Экономика «Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.

Происшествия СК опубликовал видео с места массового убийства в Ульяновской области Следственный комитет опубликовал видео из дома в Ульяновской области, где произошло убийство семьи из пяти человек.

Происшествия В Новосибирской области из-за ДТП с микроавтобусом погибла женщина Погибла женщина 1957 года рождения, еще девять человек, включая водителя, пострадали. Об этом сообщается на сайте главка МВД по области.