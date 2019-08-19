Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Нацбанк Таджикистана уведомил российские и международные системы денежных переводов, что с 1 сентября в стране будет внедрена национальная система для работы с операторами и участниками рынка.

Изменения коснутся денежных переводов из РФ в Таджикистан

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