Футбол

Измайлов не планирует работать в «Монако»Soccer.ru 10:38

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов не планирует работать в «Монако», о чем сообщалось ранее. Напомним, что сегодня московский клуб объявил о том, что Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.
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Измайлов после отставки из «Спартака» не будет работать в «Монако»

Советский спорт09:57

Источник: «В „Монако“ Измайлова не будет»

Sport24.ru10:26

«СЭ»: «Монако» не заинтересован в приглашении Наиля Измайлова

Sports.ru10:30

Измайлов не будет работать в «Монако»

Чемпионат09:48

Бывший вице-президент «Монако» отказался комментировать возможное назначение в «Спартак»

RT на русском09:24

Вадим Васильев: «Если „Спартак“ и выходил на меня, то такая информация не должна появляться»

Матч ТВ09:17

Казаков: «Измайлов и Родионов покинут „Спартак“ до конца недели»

Бомбардир.ру07:46
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Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
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Политика

Прокурор попросил о снисхождении для Бутиной

Арестованная в США россиянка Мария Бутина заслуживает снисхождения за признание вины и сотрудничество со следствием.
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Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
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Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
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Кино

Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов

Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
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Происшествия

В России загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»

Завод «Красмаш» производит баллистические ракеты для подводных лодок.
Обновлено в 10:03
Политика

Сын Александра Лукашенко Николай изменился до неузнаваемости

Во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай, все внимание было приковано не к политику, а к его младшему сыну Николаю.
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Экономика

Российские мегаполисы предложили объединить

Помимо уральской метрополии, Кудрин предложил создать сибирскую – Томск, Новосибирск, Барнаул и Новокузнецк.
Обновлено вчера в 03:46
Автоспорт

Вторая тренировка в Баку остановлена: Квят разбил болид

Во время прохождения седьмого поворота заднюю часть болида «Торо Россо» занесло, машина задела отбойник задним и передним колесом.
Обновлено в 10:43
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием.
Обновлено в 11:08
Технологии

В метро Москвы протестируют оплату проезда по биометрическим данным

Московский метрополитен намерен в тестовом режиме запустить систему оплаты проезда с помощью биометрического распознавания лиц.
Обновлено вчера в 23:09
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика

Прилепин сообщил о доставленных месяц назад паспортах РФ на Донбасс

Писатель Захар Прилепин, воевавший на стороне самопровозглашенных республик на востоке Украины, сообщил, что еще месяц назад знал о том, что на территорию Донбасса въехали автобусы с бланками российских паспортов, списками и всем остальным.
Обновлено в 10:09
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

В Вологде умер избитый опекунами мальчик

ИА «Ореанда-Новости» Скончался семилетний Степан Кукин, которого зверски избили опекуны в августе 2018 года, ребёнок несколько месяцев находился в коме, в сознание он так и не пришёл.
Обновлено в 10:06
Футбол

«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба

Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Общество

Медведев рассказал, почему не написал докторскую диссертацию

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, почему так и не написал докторскую диссертацию, хотя многие его коллеги получили эту ученую степень.
Обновлено в 09:43
Путешествия

Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Игры

Sony: ждать выхода PlayStation 5 в ближайший год не стоит

В компании говорят, что до апреля 2020-го старта продаж PlayStation 5 ждать точно не стоит.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии

Обновлено в 07:06
Политика

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину

Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
Обновлено в 04:11
Спорт

Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова

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Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено в 05:36
Происшествия

Ахмед Барахоев этапирован в СИЗО во Владикавказе

Об этапировании лидера протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева из Нальчика во Владикавказ не сообщили ни защите, ни его родным, заявили адвокат Фатима Урусова и сын Барахоева Илез.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Боец женского MMA избила имитировавшего перед ней половой акт мужчину

Боец смешанных единоборств (ММА) Джойс Вьера избила на пляже Прайя ду Брага мужчину, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:11
Происшествия

ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Политика

Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует заявление лидера России Владимира Путина по КНДР.
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Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
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Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время спортивный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
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