Измайлов не планирует работать в «Монако»Soccer.ru 10:38

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов не планирует работать в «Монако», о чем сообщалось ранее. Напомним, что сегодня московский клуб объявил о том, что Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.

Измайлов не планирует работать в «Монако»

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