Футбол
Измайлов не планирует работать в «Монако»Soccer.ru 10:38
Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов не планирует работать в «Монако», о чем сообщалось ранее. Напомним, что сегодня московский клуб объявил о том, что Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:10, Ашберн
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Политика
Прокурор попросил о снисхождении для Бутиной
Арестованная в США россиянка Мария Бутина заслуживает снисхождения за признание вины и сотрудничество со следствием.
Обновлено в 10:49
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Кино
Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов
Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В России загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»
Завод «Красмаш» производит баллистические ракеты для подводных лодок.
Обновлено в 10:03
Политика
Сын Александра Лукашенко Николай изменился до неузнаваемости
Во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай, все внимание было приковано не к политику, а к его младшему сыну Николаю.
Обновлено в 05:59
Экономика
Российские мегаполисы предложили объединить
Помимо уральской метрополии, Кудрин предложил создать сибирскую – Томск, Новосибирск, Барнаул и Новокузнецк.
Обновлено вчера в 03:46
Автоспорт
Вторая тренировка в Баку остановлена: Квят разбил болид
Во время прохождения седьмого поворота заднюю часть болида «Торо Россо» занесло, машина задела отбойник задним и передним колесом.
Обновлено в 10:43
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием.
Обновлено в 11:08
Технологии
В метро Москвы протестируют оплату проезда по биометрическим данным
Московский метрополитен намерен в тестовом режиме запустить систему оплаты проезда с помощью биометрического распознавания лиц.
Обновлено вчера в 23:09
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
Прилепин сообщил о доставленных месяц назад паспортах РФ на Донбасс
Писатель Захар Прилепин, воевавший на стороне самопровозглашенных республик на востоке Украины, сообщил, что еще месяц назад знал о том, что на территорию Донбасса въехали автобусы с бланками российских паспортов, списками и всем остальным.
Обновлено в 10:09
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
В Вологде умер избитый опекунами мальчик
ИА «Ореанда-Новости» Скончался семилетний Степан Кукин, которого зверски избили опекуны в августе 2018 года, ребёнок несколько месяцев находился в коме, в сознание он так и не пришёл.
Обновлено в 10:06
Футбол
«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба
Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Общество
Медведев рассказал, почему не написал докторскую диссертацию
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, почему так и не написал докторскую диссертацию, хотя многие его коллеги получили эту ученую степень.
Обновлено в 09:43
Путешествия
Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду
Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Игры
Sony: ждать выхода PlayStation 5 в ближайший год не стоит
В компании говорят, что до апреля 2020-го старта продаж PlayStation 5 ждать точно не стоит.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии
Обновлено в 07:06
Политика
В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину
Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
Обновлено в 04:11
Спорт
Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова
Обновлено в 08:46
Происшествия
Ахмед Барахоев этапирован в СИЗО во Владикавказе
Об этапировании лидера протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева из Нальчика во Владикавказ не сообщили ни защите, ни его родным, заявили адвокат Фатима Урусова и сын Барахоева Илез.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Боец женского MMA избила имитировавшего перед ней половой акт мужчину
Боец смешанных единоборств (ММА) Джойс Вьера избила на пляже Прайя ду Брага мужчину, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:11
Происшествия
ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Политика
Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует заявление лидера России Владимира Путина по КНДР.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38