Футбол

Измайлов не перейдет в «Монако»ProstoProSport 10:22

Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов не продолжит свою работу в «Монако», вопреки появившейся ранее информации, сообщает «Чемпионат». Сегодня «Спартак» объявил, что Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов уйдут из клуба по окончании сезона.
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СМИ: Бывший гендиректор Rambler может занять должность в «Спартаке»

RT на русском16:34

«Спартак» контактировал с Васильевым по поводу поста спортивного директора

Sport24.ru13:48

Васильев получил предложение от «Спартака»

Soccer.ru12:42

«СЭ»: новое руководство «Спартака» будет объявлено 14 мая. Первак и Васильев на должности не рассматриваются

Sports.ru18:07

«Спартак» предложил Васильеву занять должность генерального директора команды

Советский спорт13:17

Васильев получил запрос от «Спартака», стороны обсуждают полномочия

Чемпионат12:32

СМИ: «Монако» не будет приглашать Измайлова

Матч ТВ11:41
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Происшествия

Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов

Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес

Сестра Элины Быстрицкой может претендовать на имущество актрисы

Сестра Элины Быстрицкой, скончавшейся на 92-м году жизни, может претендовать на имущество советской актрисы, так как является ее ближайшей родственницей.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу в воздух на Невском проспекте в Петербурге

Полиция задержала мужчину, предположительно, устроившего в пятницу вечером стрельбу из газового пистолета на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:32
Политика

Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями

Праздник есть праздник, всё-таки это пятилетие, это первый наш юбилейный рубеж.
Обновлено в 16:59
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Политика

Российская компания ответила на обвинения в порче нефти

Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов.
Обновлено в 14:50
Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За Микеллу Абрамову, наставницей которой была певица Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 17:29
Происшествия

В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа

В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
Политика

Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Происшествия

В Анивском районе в ДТП погиб человек

18+ Сегодня утром за селом Успенским (в сторону Анивы) произошло страшное ДТП.
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес

Иссохшую подругу Тимати заклевали толпой

Ранее сообщалось, что экс-возлюбленная известного рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции.
Обновлено в 11:41
Религия

Ноябряне готовятся встретить Благодатный огонь из Иерусалима

Обновлено в 12:23
Кино

«Мстители 4» стартовали лучше «Мстителей 3» в домашнем прокате

Фильм "Мстители 4: Финал" успешно стартовал в домашнем прокате.
Обновлено в 04:11
Авто

Volkswagen внедрит фильтры тормозной пыли

На прототипе нового Volkswagen Golf GTD, который тестируется в Германии, можно заметить, что в районе тормозных суппортов установлены инородные детали.
Обновлено в 05:43
Кино

В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Общество

В Австралии убьют миллионы диких кошек

Обновлено в 10:49
Авто

Посмотрите, как гиперкары Koenigsegg проверяют на прочность

На канале APEX ONE на YouTube появилось видео, в котором прототипы гиперкаров шведской компании Koenigsegg прыгают на кочках и попадают в ямы, их бьют молотками и тестируют на специальных стендах.
Обновлено в 14:00
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено в 02:17
Происшествия

Полковника ФСБ арестовали на два месяца по делу о взятках

Обновлено в 06:04
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Баскетбол

ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Десять человек погибли при взрыве автомобиля в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в сирийкой Ракке произошел двойной теракт, в результате которого погибли не менее восьми человек, среди которых были и члены «Демократических сил Сирии».
Обновлено в 19:47
Политика

Абэ назвал денуклеаризацию КНДР общей целью Японии и России

Премьер Японии Синдзо Абэ после встречи с президентом США Дональдом Трампом отметил работу по денуклеаризации Корейского полуострова на встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Обновлено в 19:19
Футбол

ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 года

Московский ЦСКА сегодня, 26 апреля, продлил соглашение с защитником Виктором Васиным, которое истекало нынешним летом.
Обновлено в 06:10
Гаджеты

В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок

MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.
Обновлено в 15:18
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Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время спортивный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
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