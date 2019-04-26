Измайлов не перейдет в «Монако»ProstoProSport 10:22

Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов не продолжит свою работу в «Монако», вопреки появившейся ранее информации, сообщает «Чемпионат». Сегодня «Спартак» объявил, что Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов уйдут из клуба по окончании сезона.

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Измайлов не перейдет в «Монако»

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