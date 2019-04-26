«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клубаРоссийская газета 08:33

В московском "Спартаке" вновь грядут большие перемены. Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов. Оба они покинут "Спартак" по окончании текущего сезона.

«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба

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