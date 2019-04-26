Футбол

«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клубаРоссийская газета 08:33

В московском "Спартаке" вновь грядут большие перемены. Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов. Оба они покинут "Спартак" по окончании текущего сезона.
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Евгений Ловчев: Дайте Кононову нормально поработать!

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«Спартак» объявил об уходе Измайлова и Родионова по окончании сезона

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Экс-гендиректор «Спартака» назвал логичной отставку Измайлова и Родионова

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Следующее заседание совета директоров «Спартака» состоится 28 мая

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Совет директоров «Спартака» выразил поддержку Кононову

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«Спартак» убирает Измайлова и Родионова, но оставляет Кононова. И анонсирует обновление состава

Sport24.ru09:30

Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона. Это их желание

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Умерла актриса Элина Быстрицкая

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Экономика

В Якутии началось строительство мощной судоверфи

Как отметил глава республики Айсен Николаев, средний возраст судов, эксплуатируемых на северных реках, составляет 34 года.
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Политика

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Авто

США начали расследование в отношении Ford из-за выбросов

Минюст США начал уголовное расследование в отношении Ford, связанное с сертификацией вредных выбросов автомобилей компании.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Наука

Биофизики расшифровали подлинную структуру родопсина KR2

Обнаруженный несколько лет назад белок-родопсин KR2 принадлежит к группе светочувствительных белков, которые как раз и использует оптогенетика.
Обновлено вчера в 06:58
Шоу-бизнес

Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

Обновлено вчера в 10:45
Авто

У LADA XRay может появиться новый мотор от Renault

Обрести новый силовой агрегат первым может модификация LADA XRay Cross, в официальном описании которой уже на данный момент числятся три версии мотора: 1,8-литровый в паре с МКПП, 1,8-литровый с АМТ и двигатель на 1,6 литра, которые работает вместе с «механикой».
Обновлено в 04:34
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии

Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Авто

В России может появиться новый рамный внедорожник Isuzu MU-X

Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания

В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову.
Обновлено в 09:31
Общество

Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца

Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
Обновлено в 08:56
Кино

Михаил Горбачев экстренно госпитализирован

Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Политика

ЕС призвал изучить закон о госязыке на Украине

Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила, что Европейская комиссия призывает внести на оценку Венецианской комиссии закон о госязыке на Украине перед его вступлением в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда

Обновлено в 06:47
Происшествия

Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено вчера в 07:54
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Политика

Медведев расширил полномочия РАН

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что полномочия Российской академии наук (РАН) в разработке долгосрочных фундаментальных научных исследований будут расширены.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина

Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 08:22
Политика

Савченко сравнила тюрьмы в России и на Украине

Савченко отметила, что на Украине и в России в пенитенциарных учреждениях сохранилась советская система.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 08:00
Политика

Путин прилетел в Китай на форум «Один пояс — один путь»

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где 26–27 апреля состоится международный форум «Один пояс — один путь».
Обновлено вчера в 10:02
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

По итогам голосования самой красивой девушкой стала Анна Храмцова - прапорщик полиции из управления Росгвардии по Свердловской области.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Врач-нарколог и пациент делали в Барнауле «закладки»

В отношении поддельников возбудили уголовное дело по статям 30 (приготовление к преступлению) и 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств, совершённый группой лиц) Уголовного кодекса России.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Финансы

Аналитики Райффайзенбанка ожидают ослабления рубля в мае

С учетом отложенных покупок Минфин может купить в мае 5,9—6,9 млрд долларов, что существенно выше апрельских объемов — 4,8 млрд долларов.
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Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время спортивный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
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