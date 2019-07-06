Происшествия
Изготовитель перевернувшегося возле Туапсе судна признал его перегрузРБК вчера в 23:39
Перевернувшийся в Черном море прогулочный катамаран с пассажирами был перегружен. Об этом ТАСС сообщил разработчик проекта судна и руководитель компании-изготовителя Дмитрий Сребный. Помимо этого, отметил он, срок эксплуатации катера истек.
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с чего всё началось
Катер, перевернувшийся в Черном море в районе поселка Джубга, в результате чего погибли два человека, был перегружен. Кроме того, истек срок его эксплуатации, сообщил ТАСС руководитель компании-изготовителя судна и разработчик его проекта Дмитрий Сребный. На борту катера находились 43 человека.ТАССвчера в 23:05
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