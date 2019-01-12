Происшествия
Изгнание «пророссийского казака» из вагона метро в Минске сняли на видео
Изгнание «пророссийского казака» из вагона метро в Минске сняли на видеоLenta.ru09:27
Автор видеоролика объяснил происходящее на записи следующим образом: он встретил «пророссийского активиста» на перроне станции метро «Купаловская» и начал снимать его на видео.
Lenta.ru09:27
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