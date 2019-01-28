Игры
Издатель игры Metro Exodus променял сервис Steam на Epic Games StoreREGNUM 00:34
Студия Deep Silver, являющаяся издателем Metro Exodus приняла решение, согласно которому после релиза игра будет продаваться не в сервисе Steam, а в Epic Games Store. Об этом 28 января сообщил портал PC Gamer. Таким образом, игра временно станет ещё одной эксклюзивной игрой этого онлайн-магазина.
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Metro Exodus стала временным эксклюзивом Epic Games Store. Игру уберут из Steam
Cyber.sports.ruвчера в 12:20
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