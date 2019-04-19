Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у БыковаРБК 07:56
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
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Политика
Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 09:04
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика
Телестудию с Порошенко заминировали
Ранее кандидаты в президенты провели часовые предвыборные дебаты на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Происшествия
На Маршала Захарова прорвало трубу с кипятком
Труба с кипятком лопнула на улице Маршала Захарова.
Обновлено в 15:33
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни
Певица извинилась перед зрителями. 47-летняя Анна Нетребко отличается педантизмом и пунктуальностью во всем, что касается ее работы.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Суд в США приговорил россиянина Мартышева к 6,5 годам тюрьмы
Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил в пятницу гражданина России Юрия Мартышева, экстрадированного в 2017 году из Латвии в США по обвинению в кибермошенничестве, к шести с половиной годам тюрьмы.
Обновлено в 15:43
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Петербурге арестовали директора Большого театра кукол
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 17 июня директора Большого театра кукол Александра Калинина, подозреваемого в получении взятки, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:42
Общество
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Обновлено в 13:49
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, которого обвиняли в убийстве трёх военных
Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, которого обвиняли в убийстве трёх военнослужащих в 2000 году, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 16:29
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз
Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Политика
Гуайдо пообещал 1 мая свергнуть Мадуро
Американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что 1 мая он и его сторонники (а также американцы) начнут финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 16:23
Политика
Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем facebook, что посмотрела дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:06
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: vistapointe.net Уже с завода новая версия будет оснащаться экспедиционным багажником на крыше, лестницей, силовыми бамперами и порогами, защитой рулевых тяг, лебедкой, а также внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размером 235/85 R16.
Обновлено в 08:15
Политика
Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37
Единоборства
Алексей Олейник: «На последней совместной тренировке с Оверимом я ничего не мог сделать против него»
Российский боец Алексей Олейник рассказал, что когда в последний раз тренировался с голландцем Алистаром Оверимом, ему было сложно ему противостоять.
Обновлено в 15:24
Авто
В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД
Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Названа причина внезапной смерти вдовы Евстигнеева
Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной Юлия Лешковцева рассказала о причинах смерти артистки, похороны которой она сейчас организует, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 08:46
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Авто
В Россию привезут новый кросс-купе Geely FY11
Китайская Geely готовится к запуску продаж на российском авторынке своего нового кросс-купе под названием FY11.
Обновлено в 03:20
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Политика
Букмекеры после дебатов уменьшили шансы Порошенко на победу на выборах
Шансы действующего президента Украины Петра Порошенко сохранить свой пост после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» значительно понизились.
Обновлено в 16:19
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено вчера в 01:49