Происшествия
Врачи поставили диагноз писателю БыковуРосбалт 07:30
Писателя Дмитрия Быкова, доставленного из Уфы в Москву на лечение, положили в военный госпитель им. Бурденко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинский источник. По его словам, врачи выявили у Быкова инфаркт головного мозга.
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Политика
Порошенко и Зеленский встали на колени
Обновлено в 12:51
Религия
Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Хоккей
Судьи засчитали гол «Авангарда» после видеопросмотра в матче с ЦСКА
Напомним, судьи не засчитали голы омского клуба в первом и третьем матчах серии.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено вчера в 07:06
Кино
Российская короткометражка попала в программу Каннского фестиваля
Короткометражный фильм «Сложноподчинённое» Олеси Яковлевой попал в программу Cinéfondation Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 11:30
Политика
Порошенко призвал «защитить Украину от Зеленского»
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе предвыборных дебатов со своим оппонентом — кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским заявил о необходимости «защитить государство» от Зеленского.
Обновлено в 13:09
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Видео с выступлением опубликовано в Twitter ее друга - певца Кристиана Костова.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в ХМАО
В городе Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) в одном из детских садов во время прогулки тяжело пострадал четырехлетний мальчик.
Обновлено в 06:46
Авто
Toyota обновила легендарный Highlander
Toyota представила новое поколение легендарного кроссовера Toyota Highlander. Автомобиль имеет достаточно современный вид и богато оснащён.
Обновлено в 12:58
Гаджеты
Флагманский смартфон Meizu 16s показали на видео
Обновлено в 01:41
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено в 09:13
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Экономика
Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России»
Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:10
Происшествия
При пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 17 человек
По последним данным минздрава региона, в результате пострадали 17 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 12:33
Транспорт
Минтранс в порядке эксперимента подключит автобусы к системе «Платон»
Минтранс России проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы "Платон", следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 13:11
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Зеленский заявил, что никогда не говорил с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Вылет из Мурманска в Пулково задержали из-за дебошира
Вечерний рейс авиакомпании «Россия», который должен был отправиться в аэропорт Пулково сегодня в 18.05, задержали на час.
Обновлено в 12:05
Общество
Дмитрий Быков доставлен из Уфы в московскую клинику
Вечером 18 апреля самолет из Уфы транспортировал Дмитрия Быкова в столицу.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами
По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
Политика
В Совфеде разъяснили порядок работы системы доменных имен в РФ
Важно, что национальная система доменных имен после вступления в силу закона о безопасности рунета будет применяться всегда, а не только во время угроз, подчеркнул председатель комитета.
Обновлено в 06:59