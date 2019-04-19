Происшествия

Врачи поставили диагноз писателю БыковуРосбалт 07:30

Писателя Дмитрия Быкова, доставленного из Уфы в Москву на лечение, положили в военный госпитель им. Бурденко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинский источник. По его словам, врачи выявили у Быкова инфаркт головного мозга.
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Друг Дмитрия Быкова опроверг информацию о том, что в Уфе у писателя диагностировали инфаркт головного мозга

КП - Уфа10:59

Уфимские медики диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга

Аргументы и Факты - Уфа08:15

Источник: медики диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга

ТАСС07:04

Уфимские врачи диагностировали у Быкова инфаркт мозга, а друзья тут же его опровергли

Уфа1.ру07:46

ТАСС: у Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга

Московский Комсомолец07:35

Коллега писателя Дмитрия Быкова назвал «лажей» информацию о его диагнозе

ProUfu.ru08:31

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

РБК07:56
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Политика

Порошенко и Зеленский встали на колени

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Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
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Хоккей

Судьи засчитали гол «Авангарда» после видеопросмотра в матче с ЦСКА

Напомним, судьи не засчитали голы омского клуба в первом и третьем матчах серии.
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Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
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Теннис

Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
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Политика

США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено вчера в 07:06
Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета

Обновлено в 05:07
Кино

Российская короткометражка попала в программу Каннского фестиваля

Короткометражный фильм «Сложноподчинённое» Олеси Яковлевой попал в программу Cinéfondation Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 11:30
Политика

Порошенко призвал «защитить Украину от Зеленского»

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе предвыборных дебатов со своим оппонентом — кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским заявил о необходимости «защитить государство» от Зеленского.
Обновлено в 13:09
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Видео с выступлением опубликовано в Twitter ее друга - певца Кристиана Костова.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в ХМАО

В городе Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) в одном из детских садов во время прогулки тяжело пострадал четырехлетний мальчик.
Обновлено в 06:46
Авто

Toyota обновила легендарный Highlander

Toyota представила новое поколение легендарного кроссовера Toyota Highlander. Автомобиль имеет достаточно современный вид и богато оснащён.
Обновлено в 12:58
Гаджеты

Флагманский смартфон Meizu 16s показали на видео

Обновлено в 01:41
Игры

На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов

Обновлено в 09:13
Транспорт

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Экономика

Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России»

Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:10
Происшествия

При пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 17 человек

По последним данным минздрава региона, в результате пострадали 17 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 12:33
Транспорт

Минтранс в порядке эксперимента подключит автобусы к системе «Платон»

Минтранс России проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы "Платон", следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 13:11
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

Зеленский заявил, что никогда не говорил с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Вылет из Мурманска в Пулково задержали из-за дебошира

Вечерний рейс авиакомпании «Россия», который должен был отправиться в аэропорт Пулково сегодня в 18.05, задержали на час.
Обновлено в 12:05
Общество

Дмитрий Быков доставлен из Уфы в московскую клинику

Вечером 18 апреля самолет из Уфы транспортировал Дмитрия Быкова в столицу.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами

По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
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В Совфеде разъяснили порядок работы системы доменных имен в РФ

Важно, что национальная система доменных имен после вступления в силу закона о безопасности рунета будет применяться всегда, а не только во время угроз, подчеркнул председатель комитета.
Обновлено в 06:59
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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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