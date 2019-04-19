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Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у БыковаРБК 07:56
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
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