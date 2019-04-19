Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у БыковаРБК 07:56

О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
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ТАСС07:04

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РБК07:56
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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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