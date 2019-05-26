Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФГазета.Ru 21:16
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться. Об этом сообщает "Sputnik Литва". По его словам, он не обещает, что "отношение к России изменится".
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с чего всё началось
Как заявил будущий глава государства, он не обещает, что "отношение к России изменится". По словам Науседы, если это произойдет, то "Литва продемонстрирует, что предает своих партнеров на Украине". При этом избранный президент отметил, что с Белоруссией следовало бы иметь лучшие отношения.Sputnik Литва10:10
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Армия и оружие
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Политика
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Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
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Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
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Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
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Авто
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В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
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Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент
Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
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Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
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Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь только с 21 года
Ужесточить планируют правила продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5%. В пояснительной записке говорится, что согласно опросу ВЦИОМа подобную меру одобряют три четверти россиян.
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«Локомотив» покинул Игорь Денисов
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