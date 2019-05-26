Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФГазета.Ru 21:16

Как заявил будущий глава государства, он не обещает, что "отношение к России изменится". По словам Науседы, если это произойдет, то "Литва продемонстрирует, что предает своих партнеров на Украине". При этом избранный президент отметил, что с Белоруссией следовало бы иметь лучшие отношения.

с чего всё началось

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться. Об этом сообщает "Sputnik Литва". По его словам, он не обещает, что "отношение к России изменится".

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

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