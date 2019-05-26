Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФГазета.Ru 21:16

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться. Об этом сообщает "Sputnik Литва". По его словам, он не обещает, что "отношение к России изменится".
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с чего всё началось

Избранный президент Литвы рассказал, какими видит отношения с РФ и Минском

Как заявил будущий глава государства, он не обещает, что "отношение к России изменится". По словам Науседы, если это произойдет, то "Литва продемонстрирует, что предает своих партнеров на Украине". При этом избранный президент отметил, что с Белоруссией следовало бы иметь лучшие отношения.
Sputnik Литва10:10

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Новый президент Литвы рассказал, какими видит отношения с РФ

News.ru21:58

Избранный президент Литвы рассказал, какими видит отношения с РФ

Аргументы и Факты21:36

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Газета.Ru21:16

Новоизбранный президент Литвы рассказал о будущих отношениях с Россией

Известия21:35

Избранный президент Литвы рассказал, какими видит отношения с Россией

РИА Новости20:05

Избранный президент Литвы ответил на вопрос об отношениях с Россией

ФАН12:10

Избранный президент Литвы рассказал, какими видит отношения с РФ и Минском

Sputnik Литва10:10
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:40, Ашберн
Происшествия

На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию

Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено в 22:45
Энергетика

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
Обновлено в 19:03
Общество

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено в 07:41
Политика

Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы

Обновлено в 17:20
Общество

Запах отходов датских и приморских коров отравляет жизнь жителям Троицкого

В редакцию ИА Sakh.com обратилась жительница Троицкого.
Обновлено в 19:29
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено в 21:40
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В Польше произошла стрельба в школе

В польском городе Бжесць-Куявский произошла стрельба в школе.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Политика

Киев захотел международного статуса для Керченского пролива

Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Политика

На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено в 23:17
Музыка

12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире

Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено в 13:40
Общество

Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях

Третье место по уровню экономии занимают расходы на одежду и обувь: если годом ранее на них экономили 9% россиян, то по результатам опроса 2019 г. — 23%.
Обновлено в 21:14
Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено в 16:28
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Хоккей

Братиславский «Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ

Обновлено в 14:52
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено в 23:00
Авто

В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler

В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Политика

Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В одесской колонии взбунтовались заключенные

Обновлено в 07:12
Хоккей

«Бостон» победил «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Ранее «Сент-Луис» трижды играл в финале Кубка Стэнли — в сезонах 1967/68, 1968/69 и 1969/70.
Обновлено в 23:01
Футбол

Флорентино Перес: «Надеюсь, в этом году Азар перейдет к нам»

Надеюсь, в этом году он перейдет к нам, — отметил функционер в эфире радио Onda Cero.
Обновлено в 20:17
Здоровье

Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России

Йододефицит является проблемой всех без исключения регионов Российской Федерации, сообщила «Известиям» министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:02
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено в 14:47
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено в 20:22
Спорт

Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Обновлено в 14:21
Здоровье

Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь только с 21 года

Ужесточить планируют правила продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5%. В пояснительной записке говорится, что согласно опросу ВЦИОМа подобную меру одобряют три четверти россиян.
Обновлено в 18:13
Футбол

«Локомотив» покинул Игорь Денисов

Обновлено в 12:04
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