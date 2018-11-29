Политика

Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с Россией
РБК
16:09

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «фейк ньюс» данные о том, что на своем посту она собирается взаимодействовать с Россией и сохранять «баланс в отношениях с Европой и Москвой». Об этом политик заявила в интервью Русской службе Би-би-си.
РБК16:09
с чего всё началось
При этом, отметила Зурабишвили, Грузия начнет диалог с Россией, если его начнут западные страны, так как Грузия занимает проевропейскую позицию, передает BBC
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