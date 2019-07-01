Политика
Избрание Зеленского президентом в Раде назвали ошибкойOAnews 05:54
В Верховной Раде считают ошибкой избрание на пост главы украинского государства Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал в эфире одного из каналов депутат Вадим Рабинович.
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с чего всё началось
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» высказал свое мнение об избранном президенте Владимире Зеленском.Телеканал 360°вчера в 23:59
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
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