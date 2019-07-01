Политика
Избрание Зеленского президентом в Раде назвали ошибкойOAnews 05:54
В Верховной Раде считают ошибкой избрание на пост главы украинского государства Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал в эфире одного из каналов депутат Вадим Рабинович.
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» высказал свое мнение об избранном президенте Владимире Зеленском.Телеканал 360°вчера в 23:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск в полдень приостановил саммит ЕС, посвященный согласованию кандидатур на ключевые посты в европейских структурах.
Обновлено в 07:01
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 12:16
Общество
С 1 июля увеличится размер социальных выплат
С 1 июля для более, чем двух тысяч жителей Ярославской области вырастут социальные выплаты.
Обновлено в 06:41
Общество
Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Энергетика
Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу
Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
Обновлено в 04:15
Экономика
Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост
Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Футбол
Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову
Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.
Обновлено в 05:48
Политика
В КНДР оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына на границе
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Транспорт
В Екатеринбурге открыли для автомобилистов Макаровский мост
Трамвайное движение — пока в одном направлении, от железнодорожного вокзала в сторону улицы Московской, — будет открыто лишь к 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 05:12
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с 39 миллионами долларов
С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).
Обновлено 29 июня в 13:37
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Политика
Песков прокомментировал призыв Зеленского освободить моряков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего добавить к словам президента РФ Владимира Путина об украинских моряках, с призывом к освобождению которых обратился президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Псковской области в ДТП с грузовиком погиб машинист рабочего поезда
Машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое работников пострадали в ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Обновлено в 07:29
Авто
Обновленное СП Ford и «Соллерса» начинает работу
Обновленное совместное предприятие Ford и «Соллерса» официально начало операционную деятельность.
Обновлено в 07:13
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Космос
Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11»
30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.
Обновлено в 01:17
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Более 60 человек пострадали при мощном взрыве в Кабуле
Как минимум 68 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает в Twitter телеканал TOLO News, ссылаясь на представителей местного минздрава.
Обновлено в 02:35
Кино
Вышел пилотный эпизод мультсериала «Мир космоса» с Томми Вайсо
В YouTube опубликован пилотный эпизод мультсериала Брока Лаборда «Мир космоса».
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Филипп Янковский изменился до неузнаваемости после борьбы с раком
Поклонники Филиппа Янковского предположили, что причина — следствие борьбы с недугом.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42