Избрание Зеленского президентом в Раде назвали ошибкойOAnews 05:54

с чего всё началось

В Верховной Раде считают ошибкой избрание на пост главы украинского государства Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал в эфире одного из каналов депутат Вадим Рабинович.

Политика Туск приостановил саммит Евросоюза Глава Евросовета Дональд Туск в полдень приостановил саммит ЕС, посвященный согласованию кандидатур на ключевые посты в европейских структурах.

Экономика Предприниматели перешли на онлайн-кассы Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.

Политика Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и заявила, что больше не будет выступать в России.

Общество С 1 июля увеличится размер социальных выплат С 1 июля для более, чем двух тысяч жителей Ярославской области вырастут социальные выплаты.

Общество Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Энергетика Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Экономика Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.

Футбол Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Транспорт В Екатеринбурге открыли для автомобилистов Макаровский мост Трамвайное движение — пока в одном направлении, от железнодорожного вокзала в сторону улицы Московской, — будет открыто лишь к 1 сентября 2019 года.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с 39 миллионами долларов С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).

Политика Песков прокомментировал призыв Зеленского освободить моряков Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего добавить к словам президента РФ Владимира Путина об украинских моряках, с призывом к освобождению которых обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия В Псковской области в ДТП с грузовиком погиб машинист рабочего поезда Машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое работников пострадали в ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).

Авто Обновленное СП Ford и «Соллерса» начинает работу Обновленное совместное предприятие Ford и «Соллерса» официально начало операционную деятельность.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

Космос Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11» 30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Происшествия При крушении самолета в Техасе погибли десять человек На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.

Происшествия Более 60 человек пострадали при мощном взрыве в Кабуле Как минимум 68 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает в Twitter телеканал TOLO News, ссылаясь на представителей местного минздрава.