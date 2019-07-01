Политика

Избрание Зеленского президентом в Раде назвали ошибкойOAnews 05:54

В Верховной Раде считают ошибкой избрание на пост главы украинского государства Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал в эфире одного из каналов депутат Вадим Рабинович.
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с чего всё началось
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» высказал
 свое мнение об избранном президенте Владимире Зеленском.
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