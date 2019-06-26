Политика

Избран новый генсек Совета ЕвропыНациональная служба новостей 14:14

Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.
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с чего всё началось
«Сердечно поздравляем Марию Пейчинович-Бурич, которую ассамблея только что избрала генеральным секретарем Совета Европы на пять лет!» — говорится
 в сообщении организации в Twitter.
РБК14:43

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Украина проигнорировала голосование за нового генсека ПАСЕ

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Представитель Хорватии стала новым генсеком Совета Европы

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Новым генсеком Совета Европы избрана Мария Пейчинович-Бурич

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ПАСЕ выбрала нового генсека, им стала представитель Хорватии Пейчинович-Бурич

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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:37, Вашингтон
Путешествия

Стало известно число российских туристов в Грузии

По данным ведомства, общее число туристов, которые заключили договоры на поездки в Грузию до конца 2019 года составляет 3,71 тыс. человек.
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Колокольцев предложил конфисковывать автомобили у пьяных водителей

Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, — заявил Колокольцев.
Обновлено в 08:47
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«Гоголь-центр» привезет в Тель-Авив два спектакля Серебренникова

Актеры привезут в Израиль два спектакля худрука театра Кирилла Серебренникова – «Мертвые души» и «Кому на Руси жить хорошо».
Обновлено в 12:07
Происшествия

Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову

Обновлено в 15:00
Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:11
Происшествия

В Красноармейске погибли два человека при чистке канализации

Обновлено в 13:59
Политика

КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Наоборот, избранные мэры чаще подвергаются уголовному преследованию, как «более независимые», выяснил эксперт.
Обновлено в 16:25
Общество

Объединят и сохранят

Ненецкий краеведческий и Пустозерский музеи станут единым просветительским объединением Вопросы реорганизации учреждений культуры представители музейного сообщества обсудили на днях в региональном парламенте.
Обновлено в 18:08
Общество

Краснокаменских школьниц заставили работать в Китае официантками

Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской

Обновлено в 07:55
Космос

Телескоп «Хаббл» обнаружил в межзвездном пространстве сложные молекулярные соединения

С помощью космического телескопа «Хаббл» ученым удалось изучить строение межзвёздного пространства, в котором обнаружен ионизированный бакминстерфуллерен.
Обновлено в 06:11
Общество

Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней

Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 06:39
Авто

В России названы города с самым большим количеством автомобилей

Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено в 10:18
Политика

Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы

Обновлено в 19:20
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Экономика

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной

В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Общество

Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Общество

В Ус Хатыне во время Ысыаха Туймаады будут установлены умывальники и скамейки

В Ус Хатын установлено порядка 70 мусорных баков, 119 общественных туалетов по 12 точкам.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

В ДНР сообщили о задержании готовивших теракты украинских диверсантов

«Силовые структуры ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств республики», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 06:11
Политика

Соловьев назвал покойного Доренко предателем

Обновлено вчера в 04:20
Политика

Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:31
Гаджеты

ASUS представила устройства на базе новых процессоров AMD Ryzen

Компания ASUS представила ROG Strix GL10DH — высокопроизводительный и доступный по цене игровой компьютер, который одним из первых в мире использует процессор AMD Ryzen третьего поколения с инновационной микроархитектурой Zen 2, разработанной специалистами компании AMD.
Обновлено в 04:26
Баскетбол

НБА может сократить количество матчей регулярного чемпионата

Ассоциация обсудила с представителями клубов варианты сокращения «регулярки», которая сейчас насчитывает 82 матча, а также проведение дополнительных турниров во время регулярного сезона и после его завершения.
Обновлено в 15:49
Политика

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа

Обновлено в 10:12
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Обновлено в 03:18
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