Политика
Избран новый генсек Совета ЕвропыНациональная служба новостей 14:14
Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.
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Путешествия
Стало известно число российских туристов в Грузии
По данным ведомства, общее число туристов, которые заключили договоры на поездки в Грузию до конца 2019 года составляет 3,71 тыс. человек.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Колокольцев предложил конфисковывать автомобили у пьяных водителей
Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, — заявил Колокольцев.
Обновлено в 08:47
Театры
«Гоголь-центр» привезет в Тель-Авив два спектакля Серебренникова
Актеры привезут в Израиль два спектакля худрука театра Кирилла Серебренникова – «Мертвые души» и «Кому на Руси жить хорошо».
Обновлено в 12:07
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Политика
КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Наоборот, избранные мэры чаще подвергаются уголовному преследованию, как «более независимые», выяснил эксперт.
Обновлено в 16:25
Общество
Объединят и сохранят
Ненецкий краеведческий и Пустозерский музеи станут единым просветительским объединением Вопросы реорганизации учреждений культуры представители музейного сообщества обсудили на днях в региональном парламенте.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
Обновлено в 07:55
Космос
Телескоп «Хаббл» обнаружил в межзвездном пространстве сложные молекулярные соединения
С помощью космического телескопа «Хаббл» ученым удалось изучить строение межзвёздного пространства, в котором обнаружен ионизированный бакминстерфуллерен.
Обновлено в 06:11
Общество
Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней
Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 06:39
Авто
В России названы города с самым большим количеством автомобилей
Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено в 10:18
Политика
Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы
Обновлено в 19:20
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Экономика
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Общество
В Ус Хатыне во время Ысыаха Туймаады будут установлены умывальники и скамейки
В Ус Хатын установлено порядка 70 мусорных баков, 119 общественных туалетов по 12 точкам.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании готовивших теракты украинских диверсантов
«Силовые структуры ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств республики», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 06:11
Политика
Соловьев назвал покойного Доренко предателем
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 15:31
Гаджеты
ASUS представила устройства на базе новых процессоров AMD Ryzen
Компания ASUS представила ROG Strix GL10DH — высокопроизводительный и доступный по цене игровой компьютер, который одним из первых в мире использует процессор AMD Ryzen третьего поколения с инновационной микроархитектурой Zen 2, разработанной специалистами компании AMD.
Обновлено в 04:26
Баскетбол
НБА может сократить количество матчей регулярного чемпионата
Ассоциация обсудила с представителями клубов варианты сокращения «регулярки», которая сейчас насчитывает 82 матча, а также проведение дополнительных турниров во время регулярного сезона и после его завершения.
Обновлено в 15:49
Политика
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа
Обновлено в 10:12
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Обновлено в 03:18