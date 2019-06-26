Избран новый генсек Совета ЕвропыНациональная служба новостей 14:14

с чего всё началось

Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.

Путешествия Стало известно число российских туристов в Грузии По данным ведомства, общее число туристов, которые заключили договоры на поездки в Грузию до конца 2019 года составляет 3,71 тыс. человек.

Происшествия Колокольцев предложил конфисковывать автомобили у пьяных водителей Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, — заявил Колокольцев.

Театры «Гоголь-центр» привезет в Тель-Авив два спектакля Серебренникова Актеры привезут в Израиль два спектакля худрука театра Кирилла Серебренникова – «Мертвые души» и «Кому на Руси жить хорошо».

Экономика Генеральный директор «Магнита» ушла с должности Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.

Общество Объединят и сохранят Ненецкий краеведческий и Пустозерский музеи станут единым просветительским объединением Вопросы реорганизации учреждений культуры представители музейного сообщества обсудили на днях в региональном парламенте.

Космос Телескоп «Хаббл» обнаружил в межзвездном пространстве сложные молекулярные соединения С помощью космического телескопа «Хаббл» ученым удалось изучить строение межзвёздного пространства, в котором обнаружен ионизированный бакминстерфуллерен.

Общество Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.

Авто В России названы города с самым большим количеством автомобилей Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.

Происшествия Суд арестовал «московского отравителя» Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика «Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).

Экономика Высшее образование в России стало дороже Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Происшествия Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.

Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.

Общество Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.

Общество В Ус Хатыне во время Ысыаха Туймаады будут установлены умывальники и скамейки В Ус Хатын установлено порядка 70 мусорных баков, 119 общественных туалетов по 12 точкам.

Армия и оружие В ДНР сообщили о задержании готовивших теракты украинских диверсантов «Силовые структуры ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств республики», — говорится в сообщении ведомства.

Гаджеты ASUS представила устройства на базе новых процессоров AMD Ryzen Компания ASUS представила ROG Strix GL10DH — высокопроизводительный и доступный по цене игровой компьютер, который одним из первых в мире использует процессор AMD Ryzen третьего поколения с инновационной микроархитектурой Zen 2, разработанной специалистами компании AMD.